سبب اختفاء لون الشعر عند استخدام الماء المؤكسد، تستخدم الفتيات الماء المؤكسد للشعر لعدة أغراض، ولكن يفاجئن باختفاء لون الشعر بعد الانتهاء من استخدام الماء المؤكسد، فما هو السبب وراء زوال لون الشعر بعد الماء المؤكسد؟

سبب زوال لون الشعر عند وضع الماء المؤكسد على الشعر

الماء المؤكسد هو ماء الأكسجين المعروف في الأسواق، يستخدم للشعر ويلاحظ البعض بعد استخدامه أن لون الشعر يبدأ في التغير للون الأبيض بشكل تدريجي، ولعل السبب في ذلك هو:

ذرات الماء المؤكسد هي H2O2 بمجرد وضع الماء على الشعر فإن ذرة من ذرات الأكسجين يتم تحريرها نتيجة لحرارة جسم الشخص.

وبعد ذلك تقوم ذرة الأكسجين تلك المؤكسدة بأكسدة لون الشعر أي زوال لون الشعر بشكل تدريجي.

أي أن الشعر بسبب ذلك يفقد صبغة الميلانين الموجودة به ويتحول للون أبيض.

نصائح للاهتمام بالشعر

حتى نحصل على شعر ناعم وجميل وصحي يجب أن نهتم به بمقدار أكبر، وإليكم بعض نصائح العناية بالشعر:

في حالة تجفيف الشعر يجب أن يتم ذلك برفق وعناية، وليس بشكل قوي حتى لا ندمر الشعر. في فترة تترواح بين 2 حتى 3 أيام يجب غسل الشعر بشكل جيد. عند تمشيط الشعر يفضل أن يتم ذلك وهو جاف لأن قوة الشعر وهو مبلل تصبح أقل ويسهل تساقطه. تركيب الشعر هو خطوة هامة يجب القيام بها بشكل مستمر. عدم استخدام الأدوات الحرارية للشعر مثل ألة تجعيد الشعر ومكواة الشعر. قص أطراف الشعر في فترة من 6 حتى 8 أسابيع.

سبب زوال لون صبغة الشعر سريعًا

وهناك بعض الأسباب هي المسئولة عن اختفاء لون صبغة الشعر المستخدمة على الشعر بشكل أسرع مثل:

استخدام الشامبو بعد الصبغة مباشرةً: حيث يفضل الانتظار ليوم كامل قبل غسل الشعر بالشامبو. الماء الساخن: يفضل استخدام الماء الفاتر عند غسل الشعر، فإن الماء الساخن يعمل على فتح المسام وبالتالي خسارة لون الشعر مع الماء. أشعة الشمس: تقوم الأشعة الفوق بنفسجية بالتأثير على لون الشعر تدريجيًا لعدم احتواء الصبغة لمواد حافظة ضد أشعة الشمس، وكذلك لا يفضل استخدام الأدوات الحرارية للشعر.