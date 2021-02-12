مكون ساحر أقوى من الليزر للتخلص من شعر العانة والجسم كله من الجذور بدون ألم نهائيا

مكون ساحر أقوى من الليزر للتخلص من شعر العانة والجسم كله تعتبر عملية إزالة الشعر من الأمور الصعبة جداً ولكنها من أهم المراحل التي تستخدم بالعناية الجمالية بالجسم والبشرة، فالفتاة لابد من أن تظهر باستمرار كالشمعة المضيئة لذا نحاول بكل الطرق أن نبحث لكم عن أفضل الطرق التي تساعدك أن تتخلصين من الشعر الزائد سريعاً، فابتعدي عن استخدام الشفرات وكريمات إزالة الشعر الموجودة في الصيدليات وابحثي عن طرق تحتوي على مكونات طبيعية تساعدك على التخلص من هذه المشكلة إلى الأبد، وقد حاولنا جاهدين أن نأتي لكم اليوم بواحدة من أفضل طرق تحضير كريم طبيعي في المنزل لإزالة الشعر من الجذور.

اقوى كريم طبيعي لإزالة الشعر من الجذور والتخلص من شعر العانة

تحتوي هذه الطريقة على مجموعة بسيطة من المكونات التي من الممكن أن تكون متوفرة لديك في البيت، كما أنها سوف تساعدك على تقليل ظهور الشعر بالجسم ومع الاستمرار على استخدامها سوف يقل ظهوره تماماً.

2 ملعقة كبيرة شبة مطحونة.

1 ملعقة كبيرة بكينج صودا.

33 ملاعق كبيرة معجون أبيض.

عصير ليمونة.

يحتوي المعجون الأبيض على مجموعة من الأنزيمات التي تعمل على تقصف وتكسير الشعرة أما بالنسبة إلى الشبة فهي تساهم في التخلص من الشعر تماماً وجعله ضعيف جداً.

فقومي بإحضار وعاء اخلطي به كافة المكونات حتى أن يصبح الخليط ذات قوام كريمي.

بعد ذلك عليك بفرد الكريم على المناطق المراد إزالة الشعر منها واحرسي على أن يكون بنفس تجاه الشعر وتركيه لمدة 5 دقائق وبأداة إزالة الشعر قومي بإزالة الكريم عن البشرة عكس تجاه نمو الشعر وسوف تلاحظين أن الشعر يزال بسرعة كبيرة بدون أن تشعرين بالألم أو تبذلين أي مجهود.

منها واحرسي على أن يكون بنفس تجاه الشعر وتركيه لمدة 5 دقائق وبأداة إزالة الشعر قومي بإزالة الكريم عن البشرة عكس تجاه نمو الشعر وسوف تلاحظين أن الشعر يزال بسرعة كبيرة بدون أن تشعرين بالألم أو تبذلين أي مجهود. كما أنه سوف يحتاج لوقت طويل حتى يظهر مرة أخرى، فهذا الكريم سوف يجعلك توفرين الكثير من المال والمجهود.

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المكونات:طريقة التحضير والاستخدام: