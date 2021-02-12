طريقة النوتيلا الاصلية في البيت احلي من الجاهزة بأقل تكلفة وبأسهل الطرق بالخطوات 

طريقة النوتيلا الاصلية الشوكولاتة المعروف عنها أنها سبب سعادة بعض الأشخاص، وتناولها بشكل مستمر ودائم لأنها قادرة أن تتواجد بطعم مميز ورائع كما أن كل من الكبار والصغار يقوموا بتناول الشوكولاتة، فهي تسبب البهجة كما أنها تمحي الضيق والاكتئاب التي يعاني منها بعض الأشخاص، كما أنها مضادة للاكتئاب ولكن بسبب غلاء النوتيلا لا يقدر الكثير من الأشخاص على تناولها ولا يستطيع أيضا أن يقوم بشرائها، وذلك لأنها ذات طعم مبهج، لذا تبحث الأمهات دائما على عمل النوتيلا داخل المنزل ولكن تكون تشبه تماما النوتيلا الأصلية التي نقوم بشرائها، ولهذا السبب فقد نقوم بإعداد النوتيلا مثل الجاهزة، داخل بأقل المكونات وسوف نحصل على شوكولاتة كريمى رائعة من النوتيلا بالبندق،

نجد أن الجميع يعشقون تناول الشوكولاتة، وبالاخص شوكولاتة النوتيلا لذلك سوف نقوم بإعداد شوكولاتة النوتيلا داخل المنزل بمكونات دقيقة جدا وسهلة، وبسيطة، كما ان لهذه الطريقة تجعلك لا تقوم بشرائها من السوبر ماركت والطريقة تكون كالتالي.

كوب الا ربع من البندق أو يمكن استبداله بزيت البندق

ملعقة واحدة من الكاكاو.

كوب من اللبن البودر.

نصف كوب من السكر البودر.

كمية قليلة من الفانيليا

في بداية الأمر تقوم بتجهيز كمية بسيطة من البندق ووضعها في وعاء.

ويتم ادخالها الميكرويف أو الفرن لمدة سبع دقائق.

ويفضل ايضا أن نقوم بالتقليب من وقت لاخر لكي يتحمص بشكل كامل.

ثم نبدا بازالة القشرة الخارجية الموجودة في الفندق.

يمكنك وضعه فى الكبة.

ونبدأ بفرك هذه الكمية من البندق .

يمكنك عزيزتي أن تقومي بوضع اللبن البودره والكاكاو في الخلاط الكهربائي.

ثم إضافة البندق المطحون.

كما يمكنك أيضا أن تستمر في دمج هذه المكونات في الخلاط الكهربائي.

ويتم وضع كمية بسيطة من الزيت بشكل تدريجي مع اضافة السكر البودر

يمكنك أيضا أن تقومي بإضافة كمية الشوكولاتة النوتيلا في البرطمان الزجاجى الخاص بها.

و نقوم باضافتها داخل الثلاجة.

يترك 10 دقائق، وسوف نقوم بتناولها على العيش التوست أو يمكن ايضا نقوم بتناول فى السندوتشات.

وعمل خطوات مهمة من البسبوسة بالنوتيلا أو الشوكولاته بالنوتيلا أو الكيك بالنوتيلا فهي متعددة الاستخدامات بالاخص إذا كان تشابه بشكل تماما