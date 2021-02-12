كريم الكولاجين الخارق سحري في شد البشرة وازالة التجاعيد والترهلات نهائيا

كريم الكولاجين إذا كنت ترغبين في كريم طبيعي مصنوع من الكولاجين السحري الذي يعمل على التخلص من التجاعيد والترهلات التي تتواجد في البشرة، وإذا كنت أيضا تشعرين أن البشرة أصبحت باهته وجافه،ويمكنك عزيزتي أن تتركي كافة الكريمات التي تقوم باستخدامها بشكل دائم لأن هي السبب الرئيسي فى وجود تراكمات تسبب الاسمرار الموجود في البشرة لذا كل ما عليك هو أن تقومي باتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تكون غنية بكل شيء طبيعي دون الحاجة إلى شراء أي منتجات كيماوية، مع اتباع هذه الوصفة التي سوف نتحدث عنها في الحال سوف تشعرين بالبشرة المميز .

الكيوي من الماسكات المتميزة الغنية عن التعريف والتي تتمتع بوجود بفيتامين C في استخدامها أيضا قد يغنينا عن الآثار التي نواجهها في البشرة فهذا الماسك لا يقارن تماما باستخدام بعض المنتجات الغير طبيعيه لان هذا الماسك مضاد للاكسده بالاضافة إلى ذلك زيت الزيتون يعتبر من الزيوت الطبيعية التي يجب أن نقوم باستخدامها بشكل يومي والزبادي يقوموا باستخدامه أغلب اليونانيين واليابانين للحصول على بشرة أفتح وخالية من أي حبوب أو تجاعيد للبشرة.

كمية بسيطة من الكيوي المهروس.

القليل من الزبادي.

ملعقتين من زيت الزيتون ويفضل أن يكون النقي.

يمكننا نضيف عصير الليمون.

معلقة من لبان الدكر منقوعه في الماء

يمكنك عزيزتي أن تقومي بوضع الزبادي والكيوي وتبدأي بدمجهم جيدا.

ثم يمكنك أن تقومي بإضافة زيت الزيتون مع لبان الدكر المنقوع بالماء ويمزج الخليط.

وفي هذا الوقت عزيزتي قومي بغسيل الوجه جيدا.

ثم ابدأي بتطبيق هذا الماسك على البشرة على الأماكن الداكنة التي توجد بالجسم.

ويترك الماسك ما بين 10 إلى 15 دقيقة

ثم نبدا بازالة هذا الماسك عندما نقوم باستخدام المياه الباردة.

ويفضل بعد انتهاء من هذا الماسك نقوم بوضع القليل منه ماء الورد لكي نحصل على إشراقة ولمعان

طريقة التحضير:

يفضل دائما عند الخروج في فترة النهار نقوم باستخدام واقي الشمس للحماية من الاسمرار التي يحدث للبشرة فصل الصيف يفضل أن نقوم بتناول كميات كبيرة من المياه لأنها تساعد على الرطوبة التي نحصل عليها للبشرة كما انها تساعد ايضا على تفتيح البشرة. يجب أن نقوم بتقشير البشرة من وقت لآخر للتخلص من الخلايا الميتة التي تتواجد في الجلد. يجب أيضا أن نتبع نظام غذائي ويفضل أن يكون صحي. ويجب أن نتجنب بعض المأكولات التي تسبب ضرر البشرة وظهور الحبوب مثل التوابل بشكل مستمر أو السكريات