طريقة عمل بيتزا المقلاة بعجينة سريعة وسهلة والطعم لذيذ، تعد البيتزا من أفضل المعجنات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص سواء كبار أو صغار، خاصة لأنها تتميز بالطعم الرائع والمذاق اللذيذ وكثيراً ما يتم شراؤها من المحلات حيث تعد من الوجبات السهلة والسريعة، ولكن يمكن تحضير البيتزا في المنزل بطريقة سريعة ودون الحاجة إلي التخمير مثل بيتزا المقلاة والتي تتميز ببساطة مكوناتها وسرعة تحضيرها، خاصة لتوفير الوقت والجهد علي ربة المنزل في تحضير عجينة البيتزا وطريقة التسوية، ولهذا سوف أقدم لكم عن طريق موقع ثقفني أسهل طريقة لعمل وتحضير بيتزا المقلاة بوصفة سهلة وخطوات سريعة.

أسهل طريقة لتحضير بيتزا المقلاة بخطوات سهلة وسريعة في المنزل

بيتزا المقلاة هي نوع من أنواع البيتزا ولكنها تختلف من حيث طريقة التسوية، والتي لا تحتاج إلي وقت أو مجهود من ربة المنزل كما أنها سهلة وسريعة ويمكن تحضيرها في أي وقت دون الحاجة إلي انتظار عجينة البيتزا أن تختمر، ولهذا تتميز بالمذاق اللذيذ والرائع.

كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

1/4 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

1/3 كوب من الماء الدافيء.

صلصة البيتزا.

جبنه موتزاريلا.

شرائح زيتون.

الحشوة المفضلة لديك.

قومي بمزج الخميرة والسكر والماء الدافيء في وعاء واتركيها لمدة 5 دقائق حتي تتفاعل، أضيفي الملح والبيكنج بودر والملح إلي الدقيق وامزجيهم جيداً. قومي بإضافة خليط الخميرة إلي الدقيقة واعجني العجينة حتي تحصلي علي عجينة ناعمة ولينة، وبعد ذلك افردي عجينة البيتزا في مقلاة غير لاصقة مدهونة بالقليل من الزيت. اصنعي بعض الثقوب بالشوكة ثم ضعي صلصة البيتزا والحشوة المفضلة وشرائح الزيتون، ثم ضعي المقلاة علي نار هادئة لمدة 10 دقائق مع تغطية المقلاة حتي تنضج، ثم ضعي الجبنه الموتزاريلا حتي تذوب وتصبح مطاطية وبالهناء والشفاء.

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مكونات عمل بيتزا المقلاةطريقة تحضير بيتزا المقلاة