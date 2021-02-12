طريقة عمل الزلابية المصرية وسر طعمها اللذيذ لكى ست البيت

الزلابية من الحلويات المعروفة في مصر وخاصتاً في شهر رمضان الكريم حيث يتم أكلها بعد الإفطار، وايضاً تعد من الحلويات المحبوبة لدى الصغار والكبار، وهنا سوف أقدم سر عملها أحلى من الحلوانى حتى تصبح مقرمشة ومتساوية كالكرة، وايضاً تأخذ اللون الذهبي الجميل، وهى سهلة في طريقة عملها وغير مكلفة ولا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وهنا سوف نقدمها لكى ست البيت لسهولة عملها في المنزل، لذلك هيا نتعرف على طريقة عمل الزلابية في المنزل وسر نجاحها.

مقادير عمل الزلابية

تحتوي الزلابية على مقادير بسيطة ومتوفرة لتتمكن ست البيت عملها في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالآتي:-

4 أكواب من الدقيق.

ربع كوب من النشا.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

4 ملاعق كبيرة من الزيت للعجن.

كوب إلا ربع من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

زيت للقلي.

نحضر إناء ونضع به كوب من الماء ونضع عليه كوبان من السكر ونقوم بعصر نصف ليمونة ونتركة ليغلى حتى نحصل على الشربات ونتركه ليبرد.

طريقة التحضير

طريقة عمل الشربات

سوف نقدم طريقة سهلة لعمل الزلابية في المنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء من البلاستيك ونقوم بتذويب الخميرة والسكر جيداً. نحضر وعاء آخر ونقوم فيه بنخل الدقيق ونضع عليه الملح والنشا ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط الخميرة على الدقيق بصورة تدريجيه مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة لينة ونضيف الزيت للم العجين. ثم نترك العجينة لترتاح ونقوم بتغطيتها بقطعة من القماش الرطبة. نقوم بوضع إناء عميق على النار ونملئه بالزيت ونضع بجانبه الشربات البارد. بعد تسخين الزيت نأتى بملعقة صغيرة ونأخذ العجين باليد ونقطع بالملعقة ونضع الملعقة بالزيت حتى يسهل قطع العجينة ونضعها في الزيت إلى أن تمسك نفسها فنخرجها ونضعها جانباً ونضع غيرها ثم نضعها مرة آخرى إلى أن تأخذ اللون الذهبى وهذا سر نجاحها وهكذا في باقي العجين. بعد أن نخرجها نضعها بالشربات البارد ونخرجها ونقدمها على طبق التقديم. وبهذا تكون جاهزه للتقديم وبالهنا والشفاء.