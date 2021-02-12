طريقة عمل تارت الحلاوة الطحينية اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة

تارت الحلاوة الطحينية تعتبر من أطيب أنواع الحلوة المشهورة جداً في بلاد الشام، وهي من الحلويات التي لها فوائد كثيرة تساعد في علاج التهاب الحلق، وتعمل على مد الجسم بالطاقة، وتنشيط الخلايا، وينصح المرأة المرضعة على تناولها لزيادة الحليب، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير تارت الحلاوة الطحينية اللذيذة.

مكونات عمل التارت

تحتوي التارت على بعض المكونات وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

رشة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

نصف كوب من حبيبات السكر الناعم.

نصف كوب سكر بني فاتح اللون.

بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

مكونات الحلاوة الطحينية

سوف نتعرف على مكونات الحلاوة الطحينية وهي كالتالي:-

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب من الحليب البودرة المجفف.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل الناعم.

ثلاثة أرباع كوب طحينة.

كوب فستق حلبي مطحون غير ناعم.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها لعمل تارت الحلاوة الطحينية اللذيذة وهي كالاتي:-

تحضير عجينة التارت نقوم بنخل الدقيق وبيكربونات الصودا والملح على ورق الزبدة. نقوم بإضافة كلاً من السكر، السكر البني، الزبدة في وعاء الخلاط، ونشغل اخلاط حتى تمتزج المكونات. نضيف البيض والفانيليا إلى الخلاط، مع الاستمرار في الخلط حتى يختفي البيض. نسكب الدقيق المخلوط بالملح مع بيكربونات الصودا إلى الخلاط، وتشغيله حتى تصبح العجينة جاهزة. نقوم بتغليف العجينة بالنايلون، ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة. تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نقوم بتحضير قالب الكب كيك ونفرد العجينة باستخدام الشوبك، بعد إخراجها من الثلاجة على ورق الزبدة. تقطيع العجينة إلى دوائر، ونضع الدوائر على ظهر صينية الكب كيك، لتأخذ شكل الكب كيك. نضع الصينية في الفرن لمدة عشر دقائق، حتى تصبح لونها ذهبي. نخرج الصينية من الفرن، وتركها جانباً حتى تبرد. تحضير الحلاوة الطحينية نقوم بوضع السكر، والحليب، والهيل والطحينية في وعاء وتقلب المكونات جيداً حتي تصبح مثل المعجون. توزيع الحلاوة على التارت البارد، مع الضغط عليها، لتأخذ شكل التارت، وتصبح مستوية، ثم تزيين التارت بتوزيع الفستق المجروش عليها، ونضغط عليها، وتقدم بالهنا والشفا.