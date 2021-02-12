في دقائق حضري كيكة الجزر ملكة الكيكات هشه وخفيفه والطعم رهيب عن تجربه

في دقائق حضري كيكة الجزر ملكة الكيكات هشه وخفيفه تعتبر كيكة الجزر من أشهي أنواع الكيك التي تحمل مذاق خاص ومميز، ونجد فئة كبيرة من السيدات يحرصون على شرائها من الخارج ولن يدركون جودتها والمواد المستخدمة، ونحن الأمهات نهتم جيداً في معرفة كل ما يتناوله أولادنا وما يمد أجسادهم من فيتامينات هامة، ومن بينها كيكة الجزر الشهية، ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة عملها بالمنزل.

طريقة عمل كيكة الجزر

سوف نعرض عليكم اليوم طريقة سهلة ومجربة لعمل كيكة الجزر في المنزل ونضمن لك الحصول على قوام هش وطعم:

كوبان من الدقيق.

كوب ونصف من السكر.

كوبان من الجزر المبشور.

4/3 كوب زيت نباتي.

نصف كوب من جوز الهند الخشن.

رشة فانيليا.

نصف كوب من لبن الزبادي.

ملعقة من القرفة.

رشة ملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

لضمان نجاح كيكة الجزر كل ما عليك فعله هو أن تتبعي هذه الخطوات كما نوفرها لكي:

في إناء عميق نقوم بخفق كلاً من السكر مع الزيت والبيض والفانيليا حتى أن نحصل على قوام كريمي.

في إناء آخر نقوم بمزج الدقيق مع الملح والقرفة وأخيراً البكينج بودر وتقلب المكونات حتى تختلط.

نضيف لزبادي لمزيج السكر والبيض ومن ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً مع الاستمرار في الخفق دون توقف.

من ثم نضيف الجزر المبشور وجوز الهند ويقلب الخليط معاً حتى أن تتجانس مكوناتك سوياً بشكل جيد وتحصلين على قوام الكيك المرغوب به.

نجهز قالب الكيك من خلال تبطينه بالقليل من الزبدة والدقيق أو القيام بوضع طبقة من ورق الزبدة.

نسكب الكيك بالصينية وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة وتترك لمدة لا تقل عن 45 دقيق حتى تمام النضج والتأكد من ذلك من خلال وضع عود من خلة الأسنان في الكيك إذا خرج نظيف فهذا يعني تمام النضج أما إذا كان به عجين فهذا يعني أنها تحتاج لوقت أطول.

تخرج من الفرم وتترك حتى تبرد وتقدم.

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المكونات:طريقة التحضير: