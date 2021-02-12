أقوي صبغة طبيعية باللون البني الغامق لتعطيبة الشعر الابيض والشيب من أول استعمال في دقائق

أقوي صبغة طبيعية باللون البني الغامق لتعطيبة الشعر الابيض والشيب نتعرض لظهور الشعر الأبيض من علامات التقدم بالعمر ولكن عندما يظهر بمرحلة مبكرة من العمر يعتبر من أحدى المشاكل الجمالية التي تزعج المرآة، حيث يوجد الكثير من السيدات بعمر الثلاثين تعاني من مشكلة الشيب المبكر، مما يسبب لها الضيق، بسبب إطلالتها السيئة، ولكن أصبح بإمكانك القضاء على مشكلة الشعر الأبيض عن طريق تطبيق بعض الوصفات الطبيعية دون الحاجة لصبغ الشعر بالمواد الكيميائية، فتعالي معي لتتعرفي عليها وتجربيها بنفسك.

الخلطة اليابانية للتخلص من شيب الشعر

المكونات المستخدمة في هذه الخلطة 4 ملاعق من زيت العنب البكر، ومن ثم يضاف لهم ملعقة من زيت أكليل الجبل، إلى جانب كوبين من ماء الأرز النقي، ويتم مزج كافة المكونات معاً بشكل جيد، وتطبق على الشعر من الجذور حتى الأطراف وتترك لمدة لا تقل عن ساعتين ومن ثم نقوم بغسل الشعر بشكل جيد مع الحرص على تكرار الوصفة مرة كل أسبوع.

أقوي صبغة طبيعية وصفة الكاري لعلاج شيب الشعر

بإمكانك الآن التخلص من الشعر الأبيض المنتشر بشعرك من خلال تطبيق هذه الوصفة الفعالة التي تتم من خلال تسخين كمية مناسبة كم زيت جوز الهند بمقلاة وتوضع على النار، ومن ثم يضاف لها بعض أوراق الكاري وتقلب بزيت جوز الهند حتى أن تتفحم تماماً وتصبح لون أسود.

نقوم بتصفية الزيت بشكل جيد ويتم تطبيقه على الشعر، ويترك لمدة لا تقل عن ساعة، ومن ثم يغسل الشعر بالطريقة المعتادة، ويجب اتباع هذه الخطوات على الأقل مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

أقوي صبغة طبيعية وصفة الميرمية للشعر الأبيض

قومي بإضافة نصف كوب من أوراق أكليل الجبل ونصف كوب من أوراق المرمية للماء وتوضع بقدر على النار حتى تمام الغليان، ومن ثم يترك لحوالي ساعتين حتى أن يبرد الخليط تماماً، نضع الناتج عنه على الشعر بعد القيام بغسله بالشامبو ويترك لمدة نصف ساعة، ومن ثم يتم غسله من جديد وتكرر كل أسبوع.