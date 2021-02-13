وصفة لتتقيل الحواجب بالثوم لنتيجة سريعة وسحرية خلال اسبوع فقط

وصفة لتتقيل الحواجب ، وصفة لتكثيف الحواجب سريعا خلال أيام فقط فقد يعاني كثير من البنات من خفه الحواجب خاصتا أصحاب الشعر الفاتح فيكون حواجبهم صفراء اللون أو تكون لون البني الفاتح ويعاني أيضا من وجود فرغات، إليكم هذه المقالة عن طريقة سحرية لتتقيل الحواجب وتكثيف الحواجب خلال أسبوع واحد فقط بنتيجة فعالة و مجربة .

وصفة لتتقيل الحواجب بالثوم

يعد الثوم غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن ومنها مثل الكالسيوم، والنحاس، والبوتاسيوم، والفوسفور، والحديد، وكذلك على بعض الفيتامينات مثل فيتامين ج، وفيتامين ب6. ويستخدم الثوم فالأكل بهدف التقليل من التعب والإرهاق، وتعزيز قدرة والصحة العمال على العمل إليك فوائد الثوم والليمون علي الريق معجزة حقيقة لن تستغني عنه مدي حياتك.

ويتميز برائحته المميزة، والتي تعود إلى احتوائه على مركب كبريتي يدعى الأليسين ويحتوي على العديد من المعادن، لذلك يساعد على تكثيف الشعروتتقيله خلال ايام فقط فهو جيد جدا لشعرك فهو( يقلل من تساقط الشعر- يمنحه الطول والكثافة لا تحلمين بها- يكافح قشرة الرأس والحكة- يكسب الشعر النعومة–يخلّص من الصلع-والالتهابات الفطريّة والفيروسيّة-يُحفز الدورة الدمويّة في فروة الرأس.-يقضي على قمل الرأس )وتكثيف الحواجب بسرعة سحرية ووداعا لأقلام وبودر الحواجب.

تكثيف الحواجب ب

الثوم :

1-

يحتوي الثوم على مواد تنشط الخلايا وبصيلات الشعر وتساعد على نمو الشعر في الحاجب بشكل سريع وتقويه وتحميه من التساقط .

فقط قومي بتقطيع حبة من الثوم كبيرة الحجم إلي نصفين وقومي بفرك حواجبك جيدا بنصف الثوم بحركة دائرية خفيفة على اتجاه نمو الشعر ومشطي الحاجب واتركيه قليلا ثم قومي بشطف الحواجبك بالماء جيدا حتى لا يترك رائحة .

نكرر هذه الوصفة مرة يوميا لتحصلين على نتيجة رائعة في خلال أسبوع فقط .

وصفة لتكثيف الحواجب

بالثوم مع زيت الزيتون :

معروف بالزيت الزيتون انه يتميز بسرعته على تطويل الشعر وتكثيفه فاليك هذه المقالة عن زيوت لتطويل الشعر وتكثيف الشعر باسرع وقت

باسرع وقت نقوم بقطع فص من الثوم كبير الحجم إلى نصفين ونضغط عليها حتى يخرج السائل بداخلها ثم نغمسها في قطرات من زيت الزيتون وندعك بها الحاجب في اتجاه نمو الشعر ونتركها حتى تتشرب وتجف .

او من الممكن ان ننقع فص الثوم في قليل من زيت الزيتون لمدة يوم ثم ندعك به الحواجب برفق ونتركها حتى تتشرب وتجف .

نكرر هذه الوصفة يوم بعد يوم ولمدة من أسبوع إلى أسبوعين حتى يبدأ نمو الشعر على الحاجب ويصبح كثيف .

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2-