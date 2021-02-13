أفضل ماسك لشد البشرة ومحاربة تجاعيد الوجه بمكونات نتائجها مضمونة، تحرص معظم النساء علي التمتع ببشرة مشدودة وأكثر شباب خاصة عند التقدم في العمر، وذلك لأنها تريد الاحتفاظ بجمالها مما تقوم بشراء منتجات العناية بالبشرة والتي تحتوي علي الكولاجين الصناعي، في حين أنه يوجد العديد من المكونات الطبيعية والتي تمنحك نفس النتيجة وليس لها أي آثار جانبية، وذلك لأن الكولاجين هو البروتين الطبيعي الموجود في معظم أنحاء الجسم والذي يحافظ علي مرونة ونضارة البشرة، ولهذا عن طرق موقع ثقفني سوف أقدم لكم أفضل ماسك يجعل البشرة مشدودة وخالية من أي تجاعيد بمكونات طبيعية فعالة.

ماسك طبيعي فعال في شد البشرة ومحاربة التجاعيد لوجه مشرق

التخلص من التجاعيد والحصول علي بشرة مشدودة هو ما تحلم به كل السيدات حتي لا تشعر بأنها أصبحت متقدمة في السن، مما يسبب لها إزعاج وإحراج ولكن المنتجات التي تحتوي علي الكولاجين الصناعي تعد مكلفة وباهظة الثمن، ولا يقدر علي شراؤها الجميع في حين أنه يوجد لديك مكونات في المنزل لن تتخيلي أهميتها في إعادة الكولاجين الطبيعي لبشرتك وإزالة التجاعيد وغير مكلفة تماماً ونتائجها مضمونة.

ماسك الموز وزيت اللوز الحلو لشد البشرة وترطيبها وإزالة التجاعيد

يعمل الموز علي تغذية البشرة وزيادة صحتها ونضارتها، كما يساعد في ترطيب البشرة لاحتوائه علي العديد من الفيتامينات الهامة لصحة البشرة، وزيت اللوز الحلو من أفضل الزيوت التي تعمل علي محاربة التجاعيد وتزيل الخطوط الرفيعة والدقيقة من الوجه مما يجعل البشرة مشدودة وأكثر شباب.

ثمرة واحدة من الموز الناضج.

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من العسل.

قومي بهرس ثمرة الموز جيداً في وعاء ثم أضيفي باقي المكونات بالتدريج مع التقليب حتي تتجانس، وبعد ذلك ضعي الماسك علي الوجه لمدة 20 دقيقة حتي يجف.

يغسل الوجه بالماء ويستخدم هذا الماسك مرتين في الأسبوع لبشرة مشرقة وأكثر شباب، وبهذا أكون قد قدمت لكم من خلال موقع ثقفني ماسك طبيعي لإعادة شباب البشرة.

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مكونات ماسك شد البشرة وإزالة تجاعيد الوجهطريقة تحضير الماسك وكيفية استخدامه