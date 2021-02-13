أقوي خلطة لتنعيم الشعر الجاف والخشن في نصف ساعة فقط وبدون كيراتين

أقوي خلطة لتنعيم الشعر الجاف والخشن في نصف ساعة وبدون كيراتين، الشعر الناعم هو ما ترغب به كل النساء وذلك لأنه عنوان جمال المرأة ويمنحها إطلاله جذابة، وهذا ما يجعلها تنفق الكثير من الأموال في صالون التجميل حتي تحصل علي النتيجة المطلوبة، وعلي الرغم من فاعلية هذه الطرق حيث تدوم لفترة طويلة إلا أنها تتسبب في ضعف وتلف بصيلات الشعر، ولهذا ننصح دائماً باستخدام المواد الطبيعية والتي تعد أكثر أمان علي الشعر كما أنها تعطيك ما تريدين وهو شعر ناعم كالحرير من أول استخدام.

خلطة طبيعية لتنعيم الشعر الجاف والخشن من أول استخدام بدون مواد كيماوية

تنعيم الشعر الجاف والخشن هو من أكثر الأمور التي تؤرق الكثير من الفتيات والسيدات، حيث يسبب لها مصدر إزعاج ويجعلها تقوم بعمل كيراتين أو بروتين، أو تقوم باستخدام أدوات التصفيف الحرارية للحصول علي شعر ناعم ولكن هناك آثار جانبية لهذه الطرق تعمل علي حرق بصيلات الشعر وتعرضه للجفاف والتقصف، ولعلاج هذه المشكلة كل ما عليك هو اتباع هذه الخلطة الجبارة والتي نقدمها لكي من خلال موقع ثقفني لتتمتعي بشعر ناعم حرير.

خلطة البيض والعسل والزبادي لتنعيم الشعر الجاف والخشن

هذه الخلطة من أقوي الخلطات التي سوف تغنيك عن الكيراتين أو البروتين، لأنها تحتوي علي مكونات طبيعية فعالة ومفيدة في تنعيم وترطيب الشعر لاحتوائها علي بروتينات وأحماض هامة، مما توفر الترطيب اللازم للشعر فتجعله ناعم الملمس وحريري.

2 بيضة.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

قومي بوضع البيض في وعاء ثم اخفقيه وبعد ذلك ضعي الزبادي والعسل وامزجي كل المكونات، ثم ضعيها علي كامل الشعر من الجذور حتي الأطراف.

نترك الخلطة علي الشعر لمدة 30 دقيقة ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر، وتستخدم مرتين أسبوعياً لتتمتعي بشعر ناعم حرير وبدون كيراتين.

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مكونات خلطة تنعيم الشعر الجاف والخشنطريقة تحضير خلطة تنعيم الشعر في نصف ساعة