فوائد الثوم ، يعد الثوم من الأعشاب التي تتميز بقوة رائحتها ولاذعة المذاق وهو قريب من البصل من الصفات، يوجد الثوم في أسيا الوسطي وقد تم استخدامه الكثير في الطب التقليدي، اعترفت الكثير من الدراسات أن في تاريخ النبات أن الثوم له مميزات والصفات العلاجية لهذه العشبة السحرية منذ أكثر من 3000 سنة يحتوي الثوم علي الخصائص المضادة للبكتريا التي تجعله عنصر وقائي وحامي ومطهر وقد استخدمه الجراحون الثوم اثناء الحرب العالمية الأولي كمطهر لجروح ومحفظ وقائي يحتوي الثوم علي المعادن والفيتامينات مثل: (الفوسفور، البوتاسيوم، المغنسيوم، الزنك، الكالسيوم، الحديد، بالإضافة غلي المعادن النادرة مثل اليود، الكبريت، الكلور فهو مصدر غني بحمض الفوليك، الثيامين، النياسين، فيتامين ك، فيتامين أ، فيتامين ج، فيتامين ب 6 من حيث المركبات العضوية فهو واحد من المصادر النادرة للأليسين، الأليساتين1، اللاتيسين ومنخفض السعرات الحرارية والدهون المشبعة، الصوديوم ) ففي هذه المقالة سوف نحدثك عن فوائد الثوم على الريق ستذهلك فوائده ويظهر معجزاته خلال أيام فقط.



فوائد الثوم على الريق: الثوم على الريق يعزز ويحمي الجهاز المناعي تناول الثوم علي الريق يحفز من خلايا الدم البيضا تعتبر خلايا الدم البيضاء هي الخلايا المناعية التي توفر الحماية ضد العدوي فوائد الثوم على الريق يعالج البرد والإنفلونزا فوائد الثوم على الريق يعالج البرد والإنفلونزا في دراسة تمت علي 200 فرد فتناول الثوم علي الريق من شدة البرد والإنفلونزا بزيادة عدد الخلايا المناعية وتعزيز الجهاز المناعي يزيد الثوم من نشاط الخلايا المناعية . وللثوم فوائد للشعر ايضا اليك وصفة لتتقيل الشعر بالثوم لنتيجة سريعة وسحرية خلال اسبوع فقط يمنع نمو المبيضات يمنع نمو المبيضات تناول الثوم في الصباح ساعد في تثبط نمو المبيضات وهو النوع الشائع للإصابة بعدوي الخميرة . منع تسوس الأسنان منع تسوس الأسنان يحتوي الثوم علي خصائص مضادة للبكتريا والبلاك الذي يتراكم علي الأسنان. يعالج الثوم إلتهابات الفم مثل إلتهاب اللثة، القلاع الفموي، إلتهاب الفم . علاج فيروس نقص المناعة البشرية علاج فيروس نقص المناعة البشرية يعمل الثوم علي تثبيط نمو الخلايا وقتل الخلايا المناعية المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بشكل إنتقائي . وللثوم فوائد للشعر أيضا إليك وصفة لتكثيف الشعر بالثوم لنتيجة سريعة وسحرية خلال اسبوع فقط. علاج قرحة المعدة بتناول الثوم على الريق علاج قرحة المعدة بتناول الثوم على الريق يحتوي الثوم علي تأثيرات مضادة للبكتريا ضد البكتريا وهي أكثر أنواع البكتريا شيوعاً في العالم . وقد ذكرت الدراسات بأنها السبب وراء قرحة المعدة يتفاعل الإليسين الموجود في الثوم مع البروتينات مما يؤدي إلي ثبيط المسارات المرتبطة بالإلتهابات . الثوم على الريق لعلاج الإلتهابات المعوية التي تسببها الطفيليات الثوم على الريق لعلاج الإلتهابات المعوية التي تسببها الطفيليات يعالج الثوم الإلتهابات . يعمل الأليسين الموجود في الثوم علي تعطيل الحركة، إمتصاص الغذاء . علاج انواع السرطان المختلفة والحماية منها

علاج انواع السرطان المختلفة والحماية منها يعمل مركب الكبريت الموجود في الثوم علي تقليل نمو الخلايا السرطانية ويتسبب في موت الخلايا السرطانية وقد ثبت بأنه يقلل من نمو الخلايا السرطانية المختلفة . الحماية من سرطان الدماغ الحماية من سرطان الدماغ يعمل الكبريت الموجود في الثوم علي تقليل حجم أورام الدماغ.

وللثوم فوائد للشعر أيضا إليك وصفة لتكثيف الشعربالثوم لنتيجة سريعة وسحرية خلال اسبوع فقط.

فوائد الثوم على الريق يمنع سرطان المرئ يعمل كبريتيد الديليل في الثوم علي تثبيط تكوين الورم في المرئ عن طريق تعطيل إنتاج الطاقة . فوائد الثوم على الريق يمنع تطور سرطان البشرة فوائد الثوم على الريق يمنع تطور سرطان البشرة تتحكم مادة كبريتيد الأليل في الثوم علي منع نمو الخلايا السرطانية في البشرة عن طريق التسبب في تلف الحمض النووي في الخلايا السرطانية . فوائد الثوم على الريق يحمي من سرطان الثدي فوائد الثوم على الريق يحمي من سرطان الثدي يمنع ثنائي الكبريتيد دياليل الموجود في الثوم أورام الثدي ويشجع موت الخلايا السرطانية وتثبيط نموها . منع سرطان الرئة باستخدام الثوم على الريق منع سرطان الرئة باستخدام الثوم على الريق يعمل الثوم والذي يتفاعل مع عقار كيميائي سيسبلاتين علي منع ورم الرئة وينشط كلوريد الكالسيوم المسارات التي تسبب موت الخلايا الورمية ويمنع نمو الخلايا. فوائد الثوم على الريق يوقف سرطان المعدة فوائد الثوم على الريق يوقف سرطان المعدة يحتوي الثوم علي مادة كيميائية توقف نمو الخلايا السرطانية في المعدة من خلال تنشيط انزيمات البروتينات. يبطئ تطور سرطان الكبد يبطئ تطور سرطان الكبد تقوم مركبات الكبريت في الثوم بمنع نمو الخلايا السرطانية في الكبد وتنشيط البروتينات التي توقف نمو الخلايا السرطانية وتسبب الموت . فوائد الثوم على الريق توقف تقدم سرطان القولون

فوائد الثوم على الريق توقف يقوم ثنائي كبريتيد الدياليل في الثوم علي قمع نمو سرطان القولون عن طريق وقف إنتشار الخلايا السرطانية وزيادة موت الخلايا المسرطنة .

وللثوم فوائد للحواجب ايضا اليك وصفة لتتقيل الحواجب بالثوم لنتيجة سريعة وسحرية خلال اسبوع فقط