طريقة عمل الباذنجان المخلل بصورة شهية في المنزل وجديدة ومذهلة

يعد الباذنجان المخلل نوع من أنواع المقبلات التى يتم عملها كطبق جانبي بجوار الطبق الرئيسي، وهو من الأطباق المحبوبة لدى المصريين، حيث يقبلون عليه ويعتبرونه من الأطباق المهمة بجانب الأكلات المختلفة، وهنا سوف نقدمه بكل أسراره وبسهولة حتى تستطيع ست البيت عمله بسهولة دون الحاجة إلى شرائه من الخارج، ويمكن تحضيره في أقل من ربع ساعة، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل المنازل، وهنا سوف نقدم طريقة عمل الباذنجان المخلل الشهي في المنزل. مكونات عمل الباذنجان المخلل مكونات عمل الباذنجان المخلل يتكون الباذنجان المخلل من مكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة وهى كالتالي:- نصف كيلو من الباذنجان الأسود العروس.

10 فصوص من الثوم.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

فلفل حار (حسب الرغبة).

4 حبات من الفلفل الرومي المقطع. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة بسيطة ومذهلة لعمل الباذنجان المخلل في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء ونضع به ماء ونضعه على النار، ونترك به الباذنجان ونضيف إليه القليل من الخل ونسلقه. بعد ذلك ننزله من على النار ونتركه بعض الوقت ليبرد. نضعه في طبق ونقوم بفتحه بشكل طولى بإستخدام السكين. نحضر الكبة ونضع بها الفلفل والثوم والكمون والزيت والملح والخل والليمون ونخلهم جيداً. ثم نضع عليه الفلفل الرومي والطماطم المقطع ونخلط جيداً حتى نحصل على الخليط الذى سوف يتم به حشو الباذنجان. نقوم بحشو الباذنجان بهذه الخلطة ونضعه في وعاء ويحفظ في الثلاجة ونخرجه وقت الحاجة ويمكن عصر الليمون عليه عند إستخدامه. وبهذا نكون قد قدمنا لكم نوع من أنواع الباذنجان اللذيذ في المنزل. عروض التميمي في الدمام حتى السادس عشر من فبراير الوسوم

يعد الباذنجان المخلل نوع من أنواع المقبلات التى يتم عملها كطبق جانبي بجوار الطبق الرئيسي، وهو من الأطباق المحبوبة لدى المصريين، حيث يقبلون عليه ويعتبرونه من الأطباق المهمة بجانب الأكلات المختلفة، وهنا سوف نقدمه بكل أسراره وبسهولة حتى تستطيع ست البيت عمله بسهولة دون الحاجة إلى شرائه من الخارج، ويمكن تحضيره في أقل من ربع ساعة، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة في كل المنازل، وهنا سوف نقدم طريقة عمل الباذنجان المخلل الشهي في المنزل. مكونات عمل الباذنجان المخلل مكونات عمل الباذنجان المخلل يتكون الباذنجان المخلل من مكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة وهى كالتالي:- نصف كيلو من الباذنجان الأسود العروس.

10 فصوص من الثوم.

ربع كوب من عصير الليمون الطازج.

ربع كوب من الزيت.

نصف كوب من الخل.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

حبة طماطم مقطعة قطع صغيرة.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

فلفل حار (حسب الرغبة).

4 حبات من الفلفل الرومي المقطع. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة بسيطة ومذهلة لعمل الباذنجان المخلل في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء ونضع به ماء ونضعه على النار، ونترك به الباذنجان ونضيف إليه القليل من الخل ونسلقه. بعد ذلك ننزله من على النار ونتركه بعض الوقت ليبرد. نضعه في طبق ونقوم بفتحه بشكل طولى بإستخدام السكين. نحضر الكبة ونضع بها الفلفل والثوم والكمون والزيت والملح والخل والليمون ونخلهم جيداً. ثم نضع عليه الفلفل الرومي والطماطم المقطع ونخلط جيداً حتى نحصل على الخليط الذى سوف يتم به حشو الباذنجان. نقوم بحشو الباذنجان بهذه الخلطة ونضعه في وعاء ويحفظ في الثلاجة ونخرجه وقت الحاجة ويمكن عصر الليمون عليه عند إستخدامه. وبهذا نكون قد قدمنا لكم نوع من أنواع الباذنجان اللذيذ في المنزل. عروض التميمي في الدمام حتى السادس عشر من فبراير

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