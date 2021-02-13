طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش الذي يعشقه الجميع في فصل الشتاء

القرنبيط المقلي من الخضروات الصحية التي يقبل عليها الكثير من الناس لما له من فوائد مهمة يحتاج إليها الجسم، حيث أنه يعمل على خفض الكولسترول في الدم وخفض ضغط الدم المرتفع، ويحتوي أيضاً على فيتامين ك الذي يعمل على تقوية العظام وتقليل فرص الإصابة بالكسور وهشاشة العظام، وهو من أنواع الخضروات الموسمية التي تظهر بكثرة في فصل الشتاء، ويتم تناوله بجانب الأنواع المختلفة من الأطعمة والسلطات المغذية ويتميز بطعم لذيذ ومقرمش، وفي هذا المقال سوف نقدم لحضراتكم مكونات القرنبيط المقلي وطريقة تحضيره السريعة من خلال موقع ثقفني.

مكونات القرنبيط المقلي اللذيذ

القرنبيط المقلي من الأطعمة اللذيذة المقرمشة التي تحتوي على عدد من المكونات المفيدة اللازمة لتغذية الجسم وهي كما يلي:

حبة متوسطة من القرنبيط.

كوب من الدقيق.

طبق من الكزبرة الخضراء المفرومة.

كمية من الشبت المفروم.

3 حبات من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

3 فصوص من الثوم المفروم.

فلفل أسود ( حسب الرغبة ).

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الشطة ( على حسب الرغبة ).

زيت للقلي.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة إعداد هذه الأكلة سهلة وبسيطة وفي مقدرة أي ست لكي تقوم بها وهي كما يلي:

في البداية نقوم بتقطيع القرنبيط إلى قطع متوسطة الحجم، ثم نقوم بوضعها في إناء به ماء وكمون وملح ونضعه على النار لكي نسلقها. نقوم بعد ذلك بعمل الخلطة التي يوضع بها بوضع البيض والدقيق والفلفل الأسود والكزبرة الخضراء والشبت والكمون والملح والثوم مع بعض ونخلطهم جيداً حتى تتجانس جميع المكونات. نضع قطع القرنبيط المسلوقة في الخلطة ثم نضعها في الزيت الساخن. نتركه على النار حتى يأخذ اللون الذهبي المناسب.

فوائد تناوله الصحية

يحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية المفيدة لجسم الإنسان وهي كالتالي:

يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من الإصابة بمرض السرطان.

يوجد به عنصر الكولين الذي يعمل على امتصاص الدهون ونقل الإشارات العصبية.

غني بفيتامين ك الذي يعمل على تقوية العظام وحمايتها من الكسور والهشاشة.

يحمي القلب من الجلطات وارتفاع ضغط الدم وتناول جرعات كبيرة منه تعمل على خفض مستوي الكولسترول في الدم.