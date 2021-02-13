طريقة البريوش القطني اكثر من رائع خفيف وهش بطريقه سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة البريوش القطني اكثر من رائع خفيف وهش بطريقه سهلة يعد البريوش من أنواع المعجنات الفرنسية التي انتشرت في مصر منذ زمن ليس ببعيد وبالأخص في عيد شم النسيم، فيحرص ربات البيوت على القيام بها بجانب البيض الملون للأطفال، لأنها ذات طعم مميز وشهي وقوام هش، والأهم من ذلك أنها مفيدة لصحة الجسم، لحشواه بحشوات متنوعة، ونحن اليوم سوف نستعرض لكم طريقة سهلة ومجربة لعمل بريوش بعجينة هشة بالمنزل.

طريقة البريوش القطني بالمنزل

تعرفي معنا على عجينة من أفضل أنواع العجائن التي يتم استخدامها لتحضير البريوش كالآتي:

كيلو من الدقيق.

كوب واحد من الزبادي.

بيضة.

6 ملاعق من السكر.

ملعقة بيكنج بودر.

3 ملاعق من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

نصف كوب من الزيت.

4/3 كوب ماء دافئ.

المكونات:طريقة التحضير:

إليكم الآن خطوات عمل العجينة الناجحة للبريوش بالمكونات السابقة واتباع الآتي:

الناجحة للبريوش بالمكونات السابقة واتباع الآتي: نقوم بتفعيل الخميرة بوضعها في كأس مع السكر وكمية من الماء الدافئ وتقلب سوياً وتترك جانباً.

ونضع الدقيق في إناء عميق ونضيف له الملح والزيت والزبادي ويقلب سوياً.

من ثم نقوم بإضافة خليط الخميرة وتقلب العجين سوياً ونضع الماء الدافئ تدريجياً حتى أن نحصل على قوام العجينة المطلوب ونستمر بالعجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تصبح طرية.

المطلوب ونستمر بالعجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تصبح طرية. مع الاستمرار بالعجن حتى أن تحصلين على عجينة متماسكة وناعمة وتترك حتى أن تتخمر ويزداد حجمها.

يتم تقطيع العجين لعدة كرات متساوية الحجم، ومن ثم نقوم بفرد العجين ويتم حشوها بعدة حشوات المفضلة لديك وترص في الصينية وتترك حتى تتخمر من جديد لمدة 10 دقائق.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ونضع به الصينية حتى أن تنضج ويصبح لونها ذهبي.

تخرج من الفرن وتترك جانباً حتى تبرد وتقدم وبألف هنا وشفا.