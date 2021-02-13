تتبيلة المشاوى لجميع المشويات أفضل تتبيلة للحوم والدواجن بطعم مميز

تتبيلة المشاوى لجميع المشويات أفضل تتبيلة للحوم والدواجن تعتبر المشويات بأنواعها المختلفة من الأطباق المفضلة لدى فئة كبيرة من الأشخاص مثل الكباب المشوي والدجاج والجمبري وغيرها من الأطعمة التي يتم شويها على الأسياخ الفحم، وفي ظل هذه الأيام بسبب الحظر المنزلي وعدم الخروج من المنزل ومنع التجمعات، ونحرص على القيام بالعديد من الأطعمة في المنزل من بينها المشويات بكافة أنواعها، ولن تدرك الكثير من الأمهات طريقة القيام بها في المنزل، ونحن هنا اليوم سوف نستعرض لكم طريقة عمل المشويات في المنزل.

طريقة عمل تتبيلة المشاوى طريقة عمل تتبيلة المشاوى تعرفي معنا على طريقة عمل تتبيلة المشاوي بالمنزل بأفضل طعم ومكونات موجودة من منزلك: المكونات: كليو من اللحم أو دجاجة.

ملعقة من السبع بهارات.

ملح.

بصل مفروم ناعم.

نصف كوب من البقدونس الناعم.

ثوم مهروس.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

فلفل أسود.

بهرات الكباب.

طريقة التحضير: إليكم الآن الطريقة المبسطة لعمل تتبيلة المشاوي بالمنزل مع ضمان الحصول على طعم مثل أشهر المطاعم:

بالمنزل مع ضمان الحصول على طعم مثل أشهر المطاعم: في إناء عميق نقوم بوضع الدجاج أو اللحم المفروم ويضاف البقدونس والبصل تقلب المكونات معاً.

من ثم نقوم بإضافة البهارات السابق تحضيرها الملح والفلفل الأسود وبهارات الكباب والكزبرة الجافة، والبهارات المشكلة، والثوم المهروس والسبع بهارات والمكونات المتاحة.

نقوم بعجن اللحم أو الدجاج باليد مع الخليط بشكل جيد حتى أن نتأكد من أنها تشربت التتبيلة تترك لمدة ساعة في الثلاجة.

من الأفضل أن تترك لعدة ساعات حتى تكتسب طعم مميز لذا أرجح بوضعها ليلة كاملة بالثلاجة ويتم استخدامها باليوم التالي حتى أن تتماسك.

نقوم بدهن الأسياخ بماء البصل ونضع بها اللحم ونشكل على الأسياخ أو قطع الدجاج .

. ونقوم بوضع الأسياخ على جريل الشوي بالفحم وتقلب من ناحية لأخرى حتى تمام النضج.

كما أنه من الممكن إذا لم يوجد جريل نضعها بالفرن وتقلب حتى تنضج، ومن ثم نضع قطعة من الفحم المشتعل بها ونسكب عليها ملعقة من الزبدة وتغطى بورق الألومنيوم حتى أن تكتسب نكهة الفحم وتكون مثل المطاعم. شروط استحقاق أراضي الإسكان المجانية و كيفية الحجز المكونات:طريقة التحضير: الوسوم

تتبيلة المشاوى لجميع المشويات أفضل تتبيلة للحوم والدواجن تعتبر المشويات بأنواعها المختلفة من الأطباق المفضلة لدى فئة كبيرة من الأشخاص مثل الكباب المشوي والدجاج والجمبري وغيرها من الأطعمة التي يتم شويها على الأسياخ الفحم، وفي ظل هذه الأيام بسبب الحظر المنزلي وعدم الخروج من المنزل ومنع التجمعات، ونحرص على القيام بالعديد من الأطعمة في المنزل من بينها المشويات بكافة أنواعها، ولن تدرك الكثير من الأمهات طريقة القيام بها في المنزل، ونحن هنا اليوم سوف نستعرض لكم طريقة عمل المشويات في المنزل.

طريقة عمل تتبيلة المشاوى طريقة عمل تتبيلة المشاوى تعرفي معنا على طريقة عمل تتبيلة المشاوي بالمنزل بأفضل طعم ومكونات موجودة من منزلك: المكونات: كليو من اللحم أو دجاجة.

ملعقة من السبع بهارات.

ملح.

بصل مفروم ناعم.

نصف كوب من البقدونس الناعم.

ثوم مهروس.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

فلفل أسود.

بهرات الكباب.

طريقة التحضير: إليكم الآن الطريقة المبسطة لعمل تتبيلة المشاوي بالمنزل مع ضمان الحصول على طعم مثل أشهر المطاعم:

بالمنزل مع ضمان الحصول على طعم مثل أشهر المطاعم: في إناء عميق نقوم بوضع الدجاج أو اللحم المفروم ويضاف البقدونس والبصل تقلب المكونات معاً.

من ثم نقوم بإضافة البهارات السابق تحضيرها الملح والفلفل الأسود وبهارات الكباب والكزبرة الجافة، والبهارات المشكلة، والثوم المهروس والسبع بهارات والمكونات المتاحة.

نقوم بعجن اللحم أو الدجاج باليد مع الخليط بشكل جيد حتى أن نتأكد من أنها تشربت التتبيلة تترك لمدة ساعة في الثلاجة.

من الأفضل أن تترك لعدة ساعات حتى تكتسب طعم مميز لذا أرجح بوضعها ليلة كاملة بالثلاجة ويتم استخدامها باليوم التالي حتى أن تتماسك.

نقوم بدهن الأسياخ بماء البصل ونضع بها اللحم ونشكل على الأسياخ أو قطع الدجاج .

. ونقوم بوضع الأسياخ على جريل الشوي بالفحم وتقلب من ناحية لأخرى حتى تمام النضج.

كما أنه من الممكن إذا لم يوجد جريل نضعها بالفرن وتقلب حتى تنضج، ومن ثم نضع قطعة من الفحم المشتعل بها ونسكب عليها ملعقة من الزبدة وتغطى بورق الألومنيوم حتى أن تكتسب نكهة الفحم وتكون مثل المطاعم. شروط استحقاق أراضي الإسكان المجانية و كيفية الحجز المكونات:طريقة التحضير:

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