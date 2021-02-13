الوصفة القنبلة بكيس من الخميرة غيري شعرك الخشن الجاف ليصبح ناعم حرير في دقائق

الوصفة القنبلة بكيس من الخميرة غيري شعرك الخشن لا شك أن أفضل طريقة لتطويل الشعر هي استخدام الوصفات الطبيعية التي توفر علينا العديد من المشاكل التي يمكن مع ايضا نقوم بمواجهتها عندما نستخدم الوصفات الطبيعية، والغير كيماوية، ولكن اليوم سوف نتحدث عن خلطة الخميرة الفورية، مع البيض التي تساعد على الحصول على البروتين الطبيعي في الشعر كما أنها تعمل أيضا على فرد الشعربطريقة طبيعية تجعل الشعر الناعم بالإضافة إلى ذلك يمكننا أن نقوم بتحضير الوصفة الطبيعية التي تساعدك على القضاء للشعر المجهد، في وقت قياسي ولاننا دائما نبحث عن كل ما هو جديد حول بصيلات الشعر لذلك وجدنا أن وصفة البيض هي الحل الأمثل والفعال عند استخدامه للشعر وتطويله بالإضافة إلى ذلك يمكننا أيضا أن نقوم بوضع زيت الزيتون مع البيض فهو حل اكيد وأمثل من الحصول على شعر كثيف وناعم هيبقى معي عزيزتي الوصفة المتميزة

خميرة فورية

عسل نحل.

زيت زيتون.

2 بيضة.

يمكنك أن تقومي بوضع البيض مع قليل من الخميرة الفورية، وزيت الزيتون.

ثم امزجي هذه المكونات جيدا لكى تحصلى على عجينة ذات قوام كريمي رائع.

يمكنك الآن عزيزتي أن ابدئي في توزيع هذا الماسك على الشعر من بداية فروة الرأس حتى الجذور.

ثم تقوم تقدر بتغطية الشعر جيدا بعد توزيعه الماسك عليه.

الوصفة القنبلة بكيس من الخميرة غيري شعرك الخشن

إذا كنت من الأشخاص التي تواجه صعوبة في إزالة البيض من على الشعر يمكنك أيضا أن تقومى في اضافة كمية بسيطة من زيت اللوز في هذا الوقت سوف تتخلصي في اسرع وقت.

قومي باستخدام الشامبو المناسب للشعر الخالي من أي مواد ضارة فهي تساعد ايضا على ترطيب الشعر وتنعيمه. كما أننا سوف تحصل على الرطوبة التي تحتاجه والليونه من تنعيم الشعر الخشن. قومي باستخدام المياه الباردة لكي تحمي شعرك من عدم حدوث أى تكثر أو تقصف. استخدام المرطبات الطبيعية من البلسم وغيرها سوف تشعر بالرطوبة التي يحتاجها.

وصفة الخميرة تعتبر بلسم طبيعي للشعر.

تعمل علي ترطيب وتنعيم وفرد الشعر الخشن الجاف.

التخلص من تجاعيد الشعرالصعبة في الشعر وفرده بسهولة.

للتخلص من تموجات الشعر.