ماسك الطحينة والكركم السحري لتفتيح الوجه وإزالة البقع الداكنة

يعد ماسك الطحينة والكركم ، من المسكات الطبيعية التي تمنح البشرة التفتيح والنضارة الكاملة، وتعالج الاسمرار وصبغات الجلد، ويمتص الوجه الماسك بطريقة فعالها ويساعد على إزالة الأوساخ والجلد الميت، فيمنح البشرة الإشراق والبياض الناصع، فهو ماسك لا يحتوي على مواد ضارة مثل المسكات الأخرى التي يتم شراءها من الخارج، ويساهم ماسك الكركم في علاج البثور وحب الشباب إذا تم استخدامه بطريقة صحيحة، فهو يتغلغل في أعماق البشرة فيمنحها التفتيح والتوريد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ماسك الطحينة والكركم لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة تجعل وجهك ناصع البياض.

مكونات ماسك الطحينة والكركم لتفتيح الوجه

يتكون الماسك من مكونات بسيطة توجد في منزلك تجعلك تصنعي الماسك بكل سهولة وهى كما يلي:-

ملعقة من الطحينة. ملعقة من الكركم. ملعقة من ماء الورد. ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الطحينة والكركم لتفتيح الوجه بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

أحضري طبق متوسط الحجم وضعي ملعقة الكركم، وملعقة الطحينة، وماء الورد، وعصير الليمون إذا كان الوجه دهني، وقلبيهم حتى يمزج الخليط مع بعض ونتركه لمدة دقيقتين.

قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر ونشفيه جيداً، ثم نقوم بمسح الوجه بماء الورد بواسطة قطنة قبل وضع الماسك.

بعد ذلك قومي بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي مع مراعاة عدم لمس منطقة العين.

بعد مرور ساعة نقوم بفرك الماسك بحركة دائرية حتى نتخلص من بقايا الماسك.

نقوم بغسل الوجه بالماء مع تجنب غسل الوجه بالصابون .

كرري الماسك مرتين كل أسبوع حتى تلاحظي أن البقع الداكنة والاسمرار اختفت تماماً.

طريقة عمل ماسك الطحينة لتنقية البشرة

يوجد بعض الخطوات البسيطة عند تحضير الماسك الذي يساعد على تنقية البشرة من الشوائب وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار طبق صغير الحجم ثم نضع ملعقة من الطحينة تكون سميكة القوام، ونخففها ببعض القطرات من الماء الدافئ حتى يصبح الخليط لزج. بواسطة قطنة نقوم بفرد الماسك على الوجه ونتركه لمدة 30 دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه بالماء. قومي بتكرار هذه الطريقة كل يوم وسوف تدهشك النتيجة.