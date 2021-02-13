طريقة عمل اللقيمات السعودي بالقرفة بمكونات بسيطة وطريقة تحضير أبسط منها

اللقيمات السعودي بالقرفة هي نوع من أنواع اللقيمات المختلفة التي يتم إعدادها في وقت قصير جداً وبدون تكلفة كبيرة، وهي من الحلويات الهشة التي يتم تناولها بمفردها أو مع كوب الشاي الساخن، ومن يراها يرغب في تناولها دون تفكير وذلك لما لها من شكل جذاب ولون مبهر مثل الذهب اللامع، وتختلف طريقة صنعها ومكوناتها من شخصية لأخرى وفي جميع الحالات تحظى بإقبال شديد من جميع الأفراد، وهذه الطريقة تحتوي على مكونات صحية ومفيدة للجسم مثل القرفة وحبة البركة لهم فوائد لا تعد ولا تحصي، فهيا بنا الآن نتعرف على أهم مكونات اللقيمات السعودي بالقرفة وطريقة تحضيرها.

مقادير اللقيمات السعودي بالقرفة

مقادير اللقيمات السعودي بالقرفة من احلي واجمل المقادير التي يسهل الحصول عليها وهذه المقادير نعرضها الآن وهي كالآتي:

2 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الماء.

5 ملاعق من القرفة.

3 ملاعق من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

3 ملاعق من حبة البركة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

زيت للقلي.

الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصرة من الليمون.

طريقة الإعداد والتحضير

تحضر هذه الحلوة بعدة أنواع مختلفة ولكن طريقتنا غير أي طريقة وهي كالتالي:

نقوم بوضع الحليب والقرفة وحبة البركة في إناء مع التقليب، ثم نضيف عليهم نصف كوب الماء. ننخل الدقيق جيداً ثم نخلطه مع النشا والخميرة الفورية ونضعهم بالتدريج إلى الخليط السابق ونقوم بالعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة. نترك العجينة ترتاح لمدة ساعة أو أكثر حتى تتخمر. نقوم بوضع مقلاة على نار متوسطة الحرارة بها زيت غزير ( حتى تتحمر من جميع الجوانب ) ونتركه حتى يسخن. نقطع هذه الحلوة بحرص ونضعها بالزيت ثم نتركها حتى تتحمر وتأخذ اللون المناسب. بعد ذلك نضعها في الشربات أو نرش عليها السكر البودرة أو المكسرات وغيرها ثم نقدمها بألف هنا وشفا. قبل عمل هذه الحلوة نقوم بتحضير الشربات وهو من خلال وضع السكر والماء وعصرة الليمون في إناء ونضعه على نار متوسطة درجة الحرارة ونتركه حتى يغلى لمدة 10 دقائق.