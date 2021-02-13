حلى الخشخش الباكستاني الجديدة بدون فرن في 10 دقائق

تعتبر حلي الخشخش من الحلويات الجديدة، التي تقدم في المطبخ الباكستاني بكثرة، وأصبحت تقدم في الكثير من الدول حول العالم كله، وحلي الخشخش من الحلويات السهلة والشهية، وتتميز حلى الخشخش بطعمها الرائع واللذيذ، وتتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبير.

ويمكن صنع حلى الخشخش في المنزل وتقديمها في دقائق معدودة، ويمكنك سيدتي تقديم حلى الخشخش للضيوف بجانب العصير أو الشاي، أو تقديمها في العزائم، والمناسبات السعيدة، فهي من الحلويات الشعيرية المميزة جداً.

بجانب أن لحلى الخشخش قيمة غذائية عالية، فهى تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، والكربوهيدرات، وتتميز حلى الخشخش بأنها تقدم باردة، كما أن حلى الخشخش يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وسوف نقدم إليك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير حلى الخشخش في المنزل بحرفية عالية جداً، تابعي معنا. مكونات حلى الخشخش كيسان من الشعيرية الباكستانية. علبه من بسكويت الشاي. ظرف من الكريم شانتيه البودرة. ظرف كريم كراميل بودرة. علبه من القشطة كبيرة الحجم. علبه من الحليب المكثف كبيرة الحجم. كوب من الحليب السائل البارد. ملعقة كبيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من الزبدة. كراميل للتزيين. شيكولاتة سوداء مذابة للتزيين. كريم شانتيه للتزيين. طريقة تحضير حلى الخشخش احضري وعاء كبير لتحمير الشعيرية به.

ضعي ملعقة كبيرة من الزبدة في الوعاء، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة، واتركي الزبدة حتى تذوب. ضعي الشعيرية في الوعاء، وتقلب الشعيرية جيداً حتى تأخذ اللون الذهبي. ارفعي الوعاء من على النار، ثم ضعيه جانباً لتبرد الشعيرية. احضري وعاء آخر كبير، ثم يتم تفريغ كلاً من ظرف الكريم شانتيه، والكريم كراميل، ثم ضيفي إليهم ملعقة صغيرة من الفانيليا. ضيفي القشطة، والحليب المكثف إلى باقي المكونات. احضري المضرب الكهربائي، وعلى سرعة عالية، يتم خفق المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس تماماً، ويصبح الخليط كريمي وهش وكثيف وسائل. احضري وعاء صغير، ثم ضعي فيه كوب من الحليب البارد، ويغمس بسكويت الشاي في الحليب البارد. احضري قالب متوسط الحجم لصنع حلي الخشخش، ثم ضعي طبقة من بسكويت الشاي المغموس في الحليب البارد. ضيفي طبقة من الخليط الكريمي المكون من الكريم شانتيه والكريم كراميل، ثم طبقة من الشعيرية المحمرة الذهبية. ضعي طبقة أخرى من الخليط الكريمي، ثم ضعي طبقة من بسكويت الشاي. نكمل باقي الطبقات بنفس الطريقة حتى تنتهي من جميع الكمية. أقوى كريم تفتيح العانة والجسم للعروس قبل الزفاف بوصفة طبيعية سريع المفعول مكونات حلى الخشخشطريقة تحضير حلى الخشخش الوسوم

تعتبر حلي الخشخش من الحلويات الجديدة، التي تقدم في المطبخ الباكستاني بكثرة، وأصبحت تقدم في الكثير من الدول حول العالم كله، وحلي الخشخش من الحلويات السهلة والشهية، وتتميز حلى الخشخش بطعمها الرائع واللذيذ، وتتميز بأنها سهلة وسريعة في التحضير، ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبير.

ويمكن صنع حلى الخشخش في المنزل وتقديمها في دقائق معدودة، ويمكنك سيدتي تقديم حلى الخشخش للضيوف بجانب العصير أو الشاي، أو تقديمها في العزائم، والمناسبات السعيدة، فهي من الحلويات الشعيرية المميزة جداً.

بجانب أن لحلى الخشخش قيمة غذائية عالية، فهى تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم، والكربوهيدرات، وتتميز حلى الخشخش بأنها تقدم باردة، كما أن حلى الخشخش يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وسوف نقدم إليك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير حلى الخشخش في المنزل بحرفية عالية جداً، تابعي معنا. مكونات حلى الخشخش كيسان من الشعيرية الباكستانية. علبه من بسكويت الشاي. ظرف من الكريم شانتيه البودرة. ظرف كريم كراميل بودرة. علبه من القشطة كبيرة الحجم. علبه من الحليب المكثف كبيرة الحجم. كوب من الحليب السائل البارد. ملعقة كبيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من الزبدة. كراميل للتزيين. شيكولاتة سوداء مذابة للتزيين. كريم شانتيه للتزيين. طريقة تحضير حلى الخشخش احضري وعاء كبير لتحمير الشعيرية به.

ضعي ملعقة كبيرة من الزبدة في الوعاء، ثم ضعي الوعاء على نار هادئة، واتركي الزبدة حتى تذوب. ضعي الشعيرية في الوعاء، وتقلب الشعيرية جيداً حتى تأخذ اللون الذهبي. ارفعي الوعاء من على النار، ثم ضعيه جانباً لتبرد الشعيرية. احضري وعاء آخر كبير، ثم يتم تفريغ كلاً من ظرف الكريم شانتيه، والكريم كراميل، ثم ضيفي إليهم ملعقة صغيرة من الفانيليا. ضيفي القشطة، والحليب المكثف إلى باقي المكونات. احضري المضرب الكهربائي، وعلى سرعة عالية، يتم خفق المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس تماماً، ويصبح الخليط كريمي وهش وكثيف وسائل. احضري وعاء صغير، ثم ضعي فيه كوب من الحليب البارد، ويغمس بسكويت الشاي في الحليب البارد. احضري قالب متوسط الحجم لصنع حلي الخشخش، ثم ضعي طبقة من بسكويت الشاي المغموس في الحليب البارد. ضيفي طبقة من الخليط الكريمي المكون من الكريم شانتيه والكريم كراميل، ثم طبقة من الشعيرية المحمرة الذهبية. ضعي طبقة أخرى من الخليط الكريمي، ثم ضعي طبقة من بسكويت الشاي. نكمل باقي الطبقات بنفس الطريقة حتى تنتهي من جميع الكمية. أقوى كريم تفتيح العانة والجسم للعروس قبل الزفاف بوصفة طبيعية سريع المفعول مكونات حلى الخشخشطريقة تحضير حلى الخشخش

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