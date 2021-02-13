طريقة قص الشعر المدرج في المنزل، يعتبر قص الشعر من المشكلات الكبيرة التي تواجه كل امرأه حيث أنه تضطر إلى اللجوء إلى الكوافير أو مصفف شعر من أجل أن تتم العملية بسهولة وخاصةً قص الشعر المدرج، ولكن يمكن أن يتم قص الشعر في المنزل بمنتهى السهولة وبطريقة منضبطة ويوفر ذلك الوقت والجهد وكذلك الأموال وهذا ما نراه في المقال التالي.

الشعر المدرج هو الشعر الذي يتكون من عدة طبقات متتالية من القصير وحتى الطويل وبتدريج معين، وتلك القصة تعمل على جعل الوجه الكبير ذو الوجه المستطيل أو مربع أو قلبي ذو مظهر رائع، لهذا تخاف معظم الفتيات من قص الشعر المدرج.

يفضل أن يتم قص الشعر المدرج على حسب طبيعة شكل الوجه لكي لا تكون القصة غير مناسبة وتكون مخيبة للتوقعات والآمال.

ما هو الشعر المدرج

أنواع قصات الشعر المدرج

يوجد عدة قصات للشعر المدرج وليست قصة واحدة فقط، ومن ضمن تلك القصات الشعر المدرج ما يلي:

الشعر المتدرج متوسط الطول

تعد قصة الشعر المتدرج متوسط الطول من القصات التي تناسب الفتيات ذو الشعر متوسط الطول والتي يكون شعرها في طول كتفها، يناسب تلك القصة أن يكون هناك غرة صغيرة أو بسيطة تكون قصيرة الطول.

الشعر المدرج من أحد الجانبين

تناسب قصة الشعر المدرج من أحد الجانبين الفتيات ذو الشعر القصير، يكون تدرج الشعر من جهة واحدة فقط من الشعر والجانب الآخر يكون الشعر طويل، ويعتبر طول الشعر هذا هو طول نسبي للجانب الآخر لأننا نترك جانب الشعر الطويل كما هو على حاله، تلك القصة تناسب الفتيات ذو الطول من منطقة الذقن أو منطقة ما قبل الأكتاف.