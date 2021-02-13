طريقة عمل كيك التيراميسو مثل الشيفات المحترفين

طريقة عمل كيك التيراميسو، كيك التيراميسو من أشهى وألذ أنواع الكيك البارد التي لا تحتاج إلى فرن لتحضيرها، حيث تحضر بطريقة سريعة وسهلة لا تستغرق الكثير من الوقت، وتعتمد على مدة بقائها في الثلاجة أو المبرد قبل تقديمها، حيث كلما زادت مدتها في الثلاجة كان الطعم أفضل، وما يجعلها لذيذة هي جمعها بين البسكويت والكريمة، حضريها لأطفالك وعائلتك لوصفة جديدة ولذيذة.

مكونات كيكة التيراميسو

تحتاج مقادير كيكة التيراميسو إلى نوعين من المقادير جزء لتحضير قهوة الكيكة وجزء لتحضير خليط الكيك وهي:

زبدة طرية: 100 جرام.

جبن كريمي من أي نوع: 200 جرام.

كريمة حلويات: كوب ونصف كوب.

سكر بودرة ناعم: ربع كوب.

قهوة سريع الذوبان أو نسكافيه بلاك: ملعقتان بحجم كبير.

سكر أبيض خشن: ربع كوب.

ماء ساخن: كوب إلا ربع.

علبة بسكويت أصابع أي نوع.

مقدار حسب الحاجة من كرات الشيكولاتة.

شكولاتة مبشورة.

مكونات خليط الكيكمكونات قهوة الكيكمكونات تزيين الكيككيفية تحضير كيك التيراميسو

طريقة تنفيذ كيك التيراميسو لا تحتاج منك الكثير من الوقت أو المجهود ففي أقل من نصف ساعة تصبح جاهزة وتترك في الثلاجة لوقت كافي قبل تقديمها لتصبح باردة وتتم كالتالي:

في وعاء عميق نقوم بوضع الكريمة مع السكر البودرة الناعمة، ونستخدم الملعقة أو المضرب الكهربي لخلط المكونين سويًا حتى نحصل على قوام يشبه حبات الرمل. نبدأ بعد ذلك في تجهيز خليط القهوة، حيث نخلط القهوة سريعة الذوبان والسكر مع الماء الساخن، ونقلبهم مع بعضهم البعض. نقوم بإحضار كيك الفانيلا ونقسمه لجزئين متساويين بشكل عرضي. نستخدم خليط القهوة لغمر نصف جزء من الكيك فقط، ومن ثم نضيف مقدار من الكريمة ونساويها على الكيك. نضيف النصف الآخر من الكيك ونقوم بإكمال المتبقي من القهوة والكريمة بالترتيب. نستخدم المتبقي من الكريمة لتغطية جوانب الكيك، ونستخدم الشوكولاتة والبسكويت للتزيين.