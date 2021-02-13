طريقة شد الوجه بمكونات طبيعية وأمنة، تبحث الكثير من الفتيات بشكل دائم على أفضل المكونات الطبيعية التي تساعدها في المحافظة على نضارة وجمال البشرة وتقوم بشد البشرة من خلال استخدام الكولاجين الطبيعي حيث يوجد بعض المواد الموجودة في المنزل تحتوي على الكولاجين الطبيعي بعيداً عن استخدام المواد الكيميائية التي تضر البشرة على المدى الطويل، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على طريقة شد البشرة بمكونات طبيعية لتجنب ظهور التجاعيد.

طريقة شد الوجه بمكونات طبيعية

يمكن استخدام العديد من الأقنعة الطبيعية التي تقوم بشد البشرة المحافظة على نظارتها عند استخدام قناع البيض والزبادي من خلال خلط ملعقة من السكر مع ملعقة من الزبادي ببياض البيض بدون الصفار، وتقلب المكونات مع بعضها و وضعها على البشرة حتى تجف بعد ذلك يشطف بالماء الفاتر ثم يتم تكرارها مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة.

قناع الشوفان لشد البشرة

يمكنك استخدام الشوفان للتخلص من الأوساخ المتراكمة على البشرة وشدها بشكل آمن بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة حيث يتم تجهيز ملعقة من الشوفان مع الدقيق خلط ملعقة صغيرة من عسل النحل، وقليل من ماء الورد و تخلط المكونات مع بعضها بعد أن يتم طحن الشوفان أولا وبعد أن تصبح متجانسة يتم وضعه على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر ويتم تكرارها مرتين في الأسبوع.

قناع الموز لشد البشرة

الموز يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر المفيدة لصحة البشرة بجانب أنه يعمل على ترطيبها بشكل فعال ويقلل من ظهور الشيخوخة المبكرة حيث يتم تجهيز موزة واحدة وقليل من عصير الليمون، وخلط المكونات مع بعضها ثم وضعها على البشرة حتى تجف أو يترك لمدة 20 دقيقة وبعدها تشطف بالماء الفاتر ويتم تفريغه مرتين في الأسبوع لكي تتمكني من الحصول على نتائج سريعة في وقت قليل.