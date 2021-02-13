فوائد مغلي اليانسون للشعر وأهم الخلطات الطبيعية، يعتبر اليانسون من أهم الأعشاب الطبيعية التي يتم استخدامها في علاج الكثير من الأمراض للجسم خاصة أنها تقوم متابعة الجهاز التنفسي لجسم الإنسان، وتهدئة الكحة بالتحديد وتساعد على علاج الكثير من الأمراض وتهدئة القولون حيث يحتوي على العديد من المركبات الهامة والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال المقال اليوم على أهم فوائد اليانسون وعلى أهم الخلطات الطبيعية التي يتم استخدامها بالينسون.

فوائد مغلي اليانسون

الينسون يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر الهامة التي تعمل على تهدئة الأعصاب وتقليل الإحساس بالتوتر وتقلل من أعراض الصداع بجانب أنه يقوم بتعداد الجهاز الهضمي لأنه يساعد على علاج الانتفاخات والغازات هو يدخل في معالجة التهابات الشعب الهوائية، بالإضافة إلى أنه يستخدم في معالجة الإمساك والاحتقان.

يعمل اليانسون على تنظيم الدورة الشهرية وتقليل آلامها ويقوم زيادة الرغبة الجنسية بالإضافة إلى أنه يستخدم في رفع مناعة جسم الإنسان ويستخدم كمطهر للفم ويساعد الجسم على التخلص من الجراثيم.

فوائد اليانسون للشعر

اليانسون يتم استخدامه في معالجة البكتيريا والفطريات التي تصيب فروة الرأس يعمل على تنعيمها بشكل فعال ويحافظ على الشعر من التساقط ويحميها من القشرة بجانب أنه يساعد على التخلص من الحشرات التي تصيب الناس يتم استخدامه في الشامبوهات التي تعمل على تغذية فروة الرأس بشكل فعال.

خلطة اليانسون للشعر

يتم خلط اليانسون في الخلاط الكهربائي للحصول على زيت اليانسون ويوضع على الشعر وتدليك فروة الرأس لمدة خمس دقائق ويترك لمدة ساعتين على الأقل ثم يتم شطفها بالماء والشامبو.

يستخدم زيت اليانسون مع زيت الزيتون عند خلط المكونات مع بعضها و وضعه على الشعر ويترك لمدة ساعة ويتم شطفة بالماء والشامبو يتم تكرارها مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة.