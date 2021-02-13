طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الأصلية مثل المطاعم وسر التتبيلة

تعتبر طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى من الأشياء المطلوبة لدي كثير من السيدات، فهي من الأكلات المفضلة لدي الكثيرين، كم أنها مفيدة صحياً، وتباع ساندوتشات الكبدة علي العربات في الشوارع، ويتلهفون علي شرائها، بسبب رائحتها الجذابة، وطعمها المميزة، ولكن البعض، يخاف أن يكون مصدر الكبدة غير مضمون، ويريدون معرفة سر تتبيله الكبدة، وطريقتها التي تجعل طعمها له مذاق خاص، وسنضع لكم مكونات الكبدة الاسكندراني، والتتبيلة الخاصة بها وطريقة تحضيرها في البيت. نصف كيلو كبده إسكندراني

أربع من حبات الفلفل الرومي

اثنين قرن من الفلفل الأخضر حسب الرغبة أو من الفلفل الأحمر الحار

1/2 رأس من الثوم مفروم

واحد ملعقه كبيرة من الكزبرة الناشفة

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون

واحد ملعقة صغيرة من البهارات

واحد ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

ربع كوب من الزيت

عصير ليمونه واحدة

مكعب من مرقة الدجاج طريقة عمل وتحضير الكبدة الإسكندراني نحضر مقلاة كبيرة نضع بها زيت ثم نقوم بوضعها على نار عالية ونتركها دقائق قليلة حتى يسخن الزيت نضع في الزيت الثوم المفروم ولكن يمكن ترك ملعقة صغيرة من الثوم ونقلبه جيداً نقوم بإضافة نصف ملعقة من الكزبرة الناشفة للثوم ونستمر في التقليب إلي أن يصبح لونه اصفر فاتح ثم نضيف الخل والليمون إلي الثوم ونستمر في التقليب. ثن نقوم بعد ذلك بوضع الكبدة على الثوم بدون أن نغسلها ونقوم بفردها في المقلاة بدون تقليبها حتي لا تفقد عصارتها. لا نقلب الكبدة حتى نلاحظ تغير لونها ونجدها أصبحت رمادي بعد ذلك نقلبها إلي أن يصبح لونها رمادي نخفض درجة النار لتصبح متوسطة ثم نضع البهارات والكمون وكذلك ما تبقي الكزبرة الناشفة ونضيف مكعب مرقة الدجاج مع التقليب. نضع الفلفل الأخضر وكذلك الفلفل ألزومي ويكون مقطع مكونات الكبدة الإسكندرانيطريقة عمل وتحضير الكبدة الإسكندراني 9. ونترك الكبدة علي النار لمدة خمس حتي ثمان دقائق حتي نتأكد أن الكبدة نضجت 10. وقبل أن نقوم بغلق النار نضع ملعقة الثوم التي كما قد تركناها علي الكبدة ونقلبها دقيقة ونطفىء النار. طريقة التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنيه للنساء 1442 أبشر للتوظيف الوسوم

تعتبر طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى من الأشياء المطلوبة لدي كثير من السيدات، فهي من الأكلات المفضلة لدي الكثيرين، كم أنها مفيدة صحياً، وتباع ساندوتشات الكبدة علي العربات في الشوارع، ويتلهفون علي شرائها، بسبب رائحتها الجذابة، وطعمها المميزة، ولكن البعض، يخاف أن يكون مصدر الكبدة غير مضمون، ويريدون معرفة سر تتبيله الكبدة، وطريقتها التي تجعل طعمها له مذاق خاص، وسنضع لكم مكونات الكبدة الاسكندراني، والتتبيلة الخاصة بها وطريقة تحضيرها في البيت. نصف كيلو كبده إسكندراني

أربع من حبات الفلفل الرومي

اثنين قرن من الفلفل الأخضر حسب الرغبة أو من الفلفل الأحمر الحار

1/2 رأس من الثوم مفروم

واحد ملعقه كبيرة من الكزبرة الناشفة

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون

واحد ملعقة صغيرة من البهارات

واحد ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

ربع كوب من الزيت

عصير ليمونه واحدة

مكعب من مرقة الدجاج طريقة عمل وتحضير الكبدة الإسكندراني نحضر مقلاة كبيرة نضع بها زيت ثم نقوم بوضعها على نار عالية ونتركها دقائق قليلة حتى يسخن الزيت نضع في الزيت الثوم المفروم ولكن يمكن ترك ملعقة صغيرة من الثوم ونقلبه جيداً نقوم بإضافة نصف ملعقة من الكزبرة الناشفة للثوم ونستمر في التقليب إلي أن يصبح لونه اصفر فاتح ثم نضيف الخل والليمون إلي الثوم ونستمر في التقليب. ثن نقوم بعد ذلك بوضع الكبدة على الثوم بدون أن نغسلها ونقوم بفردها في المقلاة بدون تقليبها حتي لا تفقد عصارتها. لا نقلب الكبدة حتى نلاحظ تغير لونها ونجدها أصبحت رمادي بعد ذلك نقلبها إلي أن يصبح لونها رمادي نخفض درجة النار لتصبح متوسطة ثم نضع البهارات والكمون وكذلك ما تبقي الكزبرة الناشفة ونضيف مكعب مرقة الدجاج مع التقليب. نضع الفلفل الأخضر وكذلك الفلفل ألزومي ويكون مقطع مكونات الكبدة الإسكندرانيطريقة عمل وتحضير الكبدة الإسكندراني 9. ونترك الكبدة علي النار لمدة خمس حتي ثمان دقائق حتي نتأكد أن الكبدة نضجت 10. وقبل أن نقوم بغلق النار نضع ملعقة الثوم التي كما قد تركناها علي الكبدة ونقلبها دقيقة ونطفىء النار. طريقة التقديم على وظائف كلية الملك فهد الأمنيه للنساء 1442 أبشر للتوظيف

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