اقوى كريم لتبيض المناطق الحساسة في دقائق حتي لو كان سواد سنين

اقوى كريم لتبيض المناطق الحساسة، المناطق الحساسة هي أكثر المناطق التي تسبب الحرج لأي فتاه وهذا بسبب لونها الداكن، وفي البداية يجب العلم أن جميع النساء يعانين من اسمرار في هذا المكان، وانه مهما قمنا باستخدام كريمات أو وصفات تفتيح فلن يكون لون الجلد في هذه المناطق مطابق لباقي لون الجسم، ولكن يمكن الوصول للون قريب من لون الجسم باستخدام بعض الكريمات الطبيعية بالإضافة إلى الابتعاد عن بعض العادات اليومية التي لها دور في اسمرار هذه المناطق.

اقوى كريم لتبيض المناطق الحساسة في دقائق

نحتاج إلى مكونين فقط هما بياض حبة من البيض وملعقة كبيرة من السكر، يتم خلط جميع المكونات سوياً، وبعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الجلد ونتركه حتى يجف تمامًاً، وبعد ذلك نقوم بغسل الجلد بالماء الفاتر ومع تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع والمواظبة على ذلك نلاحظ تغير كبير في لون الجلد.

كريم الحليب وزيت اللوز

في هذا الكريم نحتاج إلى ملعقة كبيرة من الحليب البودرة المجفف وملعقة صغيرة من زيت اللوز وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل، نقوم بخلط جميع المكونات السابقة سوياً ثم نوزع الخليط على المناطق الحساسة ونتركه لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم نقوم بغسل الجلد بالماء الفاتر، وللحصول على نتيجة ملحوظة نقوم بتكرار هذه الوصفة أربع مرات في الأسبوع الواحد.

كريم الجلسرين لتفتيح العانة

في هذا الكريم نحتاج إلى ربع كوب من الجلسرين وعصير حبة واحدة من الليمون، نقوم بخلطهم سوياً، ثم نطبق الخليط على المنطقة المراد تفتيحها ونتركها ليلة كاملة وفي اليوم التالي يتم غسل الجلد بالماء الفاتر، ويمكن تطبيق هذه الوصفة بشكل يومي حتى نلاحظ تغير لون المنطقة.

نصائح للعناية بالمناطق الحساسة

بالإضافة إلى ما سبق فإنه يجب الاهتمام بارتداء ملابس قطنية داخلية لأن أي نوع أخر من الملابس يسبب اسمرار الجلد، كذلك يجب الانتباه اثناء إزالة الشعر من هذه المناطق، حيث يجب استخدام وسائل لا تسبب الاسمرار مثل الشمع وكريمات إزالة الشعر، لأن هذه الوسائل تسبب اسمرار البشرة، كما يجب الاهتمام بترطيب هذه المناطق بشكل يومي لأن الجفاف يسبب اسمرار البشرة بسرعة.