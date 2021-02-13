طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة في 10دقائق هش وخفيف في المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة لا يوجد أي شخص لا يفضل أن يتناول الشوكولاتة، بجميع أنواعها، فهي رائعة، كما يعتبر بسكوت الشوكولاتة افضل الحلويات التي نتناولها بشكل دائم كما أنه يعتبر ايضا من الحلويات التي تم تصنيعها في عيد الفطر المبارك يعتبر بسكوتة بالشوكولاتة من البسكوتات التي يتم يقوم العديد من الأطفال أثناء ذهابهم للمدرسة ودائما يرغبون في شراؤها من محلات السوبر ماركت وغيرها لذلك تنتظر العديد من الأمهات أمام التلفاز لمشاهدة طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة، لذلك قد يكون اليوم طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة أسهل مما يمكن داخل في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، لذا لا تنظري مرة ثانية لبعض الشيفات، هلا تقويم مرة ثانية بشراء بسكويت الشوكولاتة، الجاهز لذا كل ماعليكى هو أن تتبع الوصفة التي نتحدث عنها طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة نصف كيلو من الزبدة يعني 500 جرام.

ربع كيلو من السكر يعني 2 كوب من السكر.

تكفي 2 بيضة.

كوب الا ربع من اللبن يعني 200 مللي

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة طعام من الملح.

بيكنج بودر يكفي 10 جرام كيلو الا ربع.

ومن الدقيق يعني ٧٠٠ جرام

كاكاو.

شوكلت شيبس. طريقة عمل البسكويت بالشوكولاته: تحضير العجينة ونقوم بوضع الزبدة مع السكر.

نخلط المكونات جيدا.

وعندما تصبح العجينة طرية.

نبدأ بإضافة البيض.

ولكن بشكل تدريجي واحدة تلو الاخرى.

ونقوم بإضافة ايضا الفانيليا.

ثم نقوم بتحضير بوله ثانية.

ونضع فيها البيكنج بودر والدقيق والكاكاو والشوكولاتة.

ونبدأ بتقليبه جيدا.

ثم نضيف هذه المكونات من الدقيق إلى العجانة التي بها باقي مكونات اخرى .

نستمر في دمج هذه المكونات التي تتجانس بشكل كامل.

في هذا الوقت يمكنك أيضا أن نقوم باضافة الحليب ولكن بشكل تدريجي حتى لا يحدث تكتلات العجينة لمدة خمس دقائق في الفريزر.

ثم نضعها فى كيس الحلوانى أو ماكينه البسكوت المخصصة له.

ونقوم بوضعها من المكنة في وعاء عميق أو صينية من الالومنيوم.

نقوم بدهن ملعقة من الزيت.

ونقوم بتشغيل الفرن ونضع الصينيه في الفرن فضائل شهر رجب والأحاديث الواردة فيه طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة الوسوم

طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة لا يوجد أي شخص لا يفضل أن يتناول الشوكولاتة، بجميع أنواعها، فهي رائعة، كما يعتبر بسكوت الشوكولاتة افضل الحلويات التي نتناولها بشكل دائم كما أنه يعتبر ايضا من الحلويات التي تم تصنيعها في عيد الفطر المبارك يعتبر بسكوتة بالشوكولاتة من البسكوتات التي يتم يقوم العديد من الأطفال أثناء ذهابهم للمدرسة ودائما يرغبون في شراؤها من محلات السوبر ماركت وغيرها لذلك تنتظر العديد من الأمهات أمام التلفاز لمشاهدة طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة، لذلك قد يكون اليوم طريقة عمل البسكويت بالشوكولاتة أسهل مما يمكن داخل في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، لذا لا تنظري مرة ثانية لبعض الشيفات، هلا تقويم مرة ثانية بشراء بسكويت الشوكولاتة، الجاهز لذا كل ماعليكى هو أن تتبع الوصفة التي نتحدث عنها طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة نصف كيلو من الزبدة يعني 500 جرام.

ربع كيلو من السكر يعني 2 كوب من السكر.

تكفي 2 بيضة.

كوب الا ربع من اللبن يعني 200 مللي

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة طعام من الملح.

بيكنج بودر يكفي 10 جرام كيلو الا ربع.

ومن الدقيق يعني ٧٠٠ جرام

كاكاو.

شوكلت شيبس. طريقة عمل البسكويت بالشوكولاته: تحضير العجينة ونقوم بوضع الزبدة مع السكر.

نخلط المكونات جيدا.

وعندما تصبح العجينة طرية.

نبدأ بإضافة البيض.

ولكن بشكل تدريجي واحدة تلو الاخرى.

ونقوم بإضافة ايضا الفانيليا.

ثم نقوم بتحضير بوله ثانية.

ونضع فيها البيكنج بودر والدقيق والكاكاو والشوكولاتة.

ونبدأ بتقليبه جيدا.

ثم نضيف هذه المكونات من الدقيق إلى العجانة التي بها باقي مكونات اخرى .

نستمر في دمج هذه المكونات التي تتجانس بشكل كامل.

في هذا الوقت يمكنك أيضا أن نقوم باضافة الحليب ولكن بشكل تدريجي حتى لا يحدث تكتلات العجينة لمدة خمس دقائق في الفريزر.

ثم نضعها فى كيس الحلوانى أو ماكينه البسكوت المخصصة له.

ونقوم بوضعها من المكنة في وعاء عميق أو صينية من الالومنيوم.

نقوم بدهن ملعقة من الزيت.

ونقوم بتشغيل الفرن ونضع الصينيه في الفرن فضائل شهر رجب والأحاديث الواردة فيه طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة

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