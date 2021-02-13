كفتة الحاتي بكل تكاتها وأسرارها من غير ما تفك ولا تكش منك بطريقة الشيف فاطمة ابوحاتي

كفتة الحاتي بكل تكاتها وأسرارها من غير ما تفك ولا تكش منك سوف نطرح عليكم اليوم طريقة عملها بالمنزل بمكونات سهلة وبسيطة ولكن تمنحك طعم المحلات، فالعديد من الأمهات تهتم جيداً في تعلم كل يوم شيء جديد يجعلها نمبر ون في مطبخها وتقدم لأطفالها أطباق متعددة ومن بينها تعلم كفتة الحاتي نظراً لحب الأطفال الكبير لها، وبظل هذه الظروف التي ينتشر بها فيرس كورونا المستجد، ونحن اليوم سوف نعرض لكم المكونات المستخدمة وطريقة عمل كفتة الحاتي بالمنزل بطعم رائع.

طريقة عمل كفتة الحاتي

بعد أن ازدادت عمليات بحث جوجل بشكل كبير عن طريق عمل كفتة الحاتي وعن المكونات المستخدمة قررنا أن نوفرها لكم:

2 كيلو من اللحم المفروم.

3 حبات من البصل متوسط الحجم.

ملح.

فلفل أسود.

ثوم مهروس.

كوب من أوراق البقدونس المفروم.

كوب من البقسماط.

فلفل أخضر.

فلفل حار حسب الرغبة.

بهارات مشكلة حسب الرغبة.

تعرفي معنا على خطوات عمل كفتة الحاتي مثل أشهر المحلات بالمنزل:

مثل أشهر المحلات بالمنزل: في البداية نحضر وعاء عميق ونضع به اللحم المفروم ويضاف له البقدونس المفروم وتقلب المكونات معاً.

من ثم نقوم بإضافة البصل المفروم ومن ثم الثوم وتقلب المكونات من جديد حتى تتداخل سوياً.

نضع الفلفل الأخضر المفروم ناعم والفلفل الحار وتخلط المكونات بشكل جيد.

نتبل المكونات بالملح والفلفل الأسود والبهارات التي تفضليها بشكل جيد بطريقة جيدة.

نقوم بإحضار الأسياخ الخشبية وترطب بماء البصل حتى لا تحترق أثناء الشوي.

نقوم بتجهيز أصابع الكفتة وفردها على أسياخ الشوي حتى التخلص من الكمية المتاحة لديكِ.

نقوم بتشغيل الشوية بالفرن ونضع عليها الأسياخ في صينية التحضير.

وتقلب من حين لأخر حتى تمام النضج ومن الممكن تغطيتها بورق الفويل حتى تمام النضج.

ومن ثم تنزع حتى تكتسب لون الشوي.

ونقوم بإشعال قطعة من الفحم بشكل جيد من جميع الاتجاهات.

ونضعها بالصينية ويضاف لها ملعقة من الزبدة وتغطى بالألومنيوم من جديد حتى تكتسب اللحم طعم الفحم .

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المكونات:طريقة التحضير: