افطري بيها هتعجبك احلي طريقة عمل كيكة الشاي الهشة السريعة بطعم لذيذ

كيكة الشاي من احلي انواع الحلوي المعروفة والمفضلة لدي الكثير من الناس، حيث انها تعطينا قيمه غذائية وهي من أجمل الحلويات الشهية التي نقدمها للناس وبجانبها يتم تقديم الشاي او العصير، وتكون هذه الوصفة سريعة التحضير وهذا من اهم مميزاتها وتكون لها مكونات بسيطة متوافره في أي منزل فهي لا تحتاج جهد ووقت، وهي من افضل انواع الكيك الناجحة الهشة الطرية معظم الناس يفضولونها في وجبة الإفطار لأنها خفيفة وطعمها لذيذ فإنها سريعة التقديم، وقد يكون هذا النوع من الكيك الغني بالبروتينات والكالسيوم والفيتامينات المفيده لصحة الإنسان. طريقة عمل كيكة الشاي طريقة عمل كيكة الشاي المكونات:- دقيق سكر لبن ملح بيكينج بودر طريقه تحضير كيكة الشاي قبل تحضير المكونات يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية. نقوم بتحضير طبق ويفضل ان يكون عميق ونضع فيه جميع المكونات الجافة وبشرط ان تكون منخولة وهي، ثلاثة أكواب من الدقيق ونضيف إليه رشة من الملح، ثم نضيف ثلاث ملاعق صغيرة من البيكينج بودر، ويتم خلطهم جيدا. وبعد ذلك نقوم بوضع كوب من الزبدة وكوبان من السكر الناعم، ويتم وضعهم في الخلاط الكهربي ويتم تشغيل الخلاط علي سرعة متوسطة للحصول علي قوام كريمي وهش. ثم يتم اضافة اربع بيضات الي القوام الذي يتكون من السكر والزبدة، ونقوم بتشغيل الخلاط حتي يتم خفق البيض ويختفي تماما، ثم نضيف إليهم ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة. وبعد ذلك نضيف ثلث كمية الدقيق المنخول والذي به الملح والبيكينج بودر، ونضيف نصف كمية الحليب وهي نصف كوب من الحليب السائل، ثم نقوم بتشغيل الخلاط مرة ثانية علي سرعة متوسطة أيضا حتي يتم اختفاء الدقيق. ثم نضيف الكمية المتبقية من الحليب وهي نصف كوب ونضيف كمية قليلة من الدقيق، ونخلط المكونات جيدا ثم نضيف ما تبقي من خليط الدقيق، ونقوم بتشغيل الخلاط لمدة دقيقة لكي نحصل علي قوام في كريمي وناعم. ثم نحضر القالب المخصص للكيك ونقوم بوضع مادة دهنية ممكن ان تكون زيت أو سمنة، ويتم وضع القالب في الفرن ونتركه لمدة خمسة وأربعين دقيقة علي الاقل ومن الممكن ان نضع عود خشبي في منتصف خليط الكيك لنتأكد من تسويتها. ونقوم بإخراج القالب من الفرن ونتركه حتى يبرد، ويمكن ان نقوم بإخراج الكيك من القالب ويتم تقطيعها وتقديمها مع الشاي او العصير. قرض شخصي بنك التنمية يصل حتى 150 ألف ريال للتشجيع على العمل طريقه تحضير كيكة الشاي الوسوم

كيكة الشاي من احلي انواع الحلوي المعروفة والمفضلة لدي الكثير من الناس، حيث انها تعطينا قيمه غذائية وهي من أجمل الحلويات الشهية التي نقدمها للناس وبجانبها يتم تقديم الشاي او العصير، وتكون هذه الوصفة سريعة التحضير وهذا من اهم مميزاتها وتكون لها مكونات بسيطة متوافره في أي منزل فهي لا تحتاج جهد ووقت، وهي من افضل انواع الكيك الناجحة الهشة الطرية معظم الناس يفضولونها في وجبة الإفطار لأنها خفيفة وطعمها لذيذ فإنها سريعة التقديم، وقد يكون هذا النوع من الكيك الغني بالبروتينات والكالسيوم والفيتامينات المفيده لصحة الإنسان. طريقة عمل كيكة الشاي طريقة عمل كيكة الشاي المكونات:- دقيق سكر لبن ملح بيكينج بودر طريقه تحضير كيكة الشاي قبل تحضير المكونات يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية. نقوم بتحضير طبق ويفضل ان يكون عميق ونضع فيه جميع المكونات الجافة وبشرط ان تكون منخولة وهي، ثلاثة أكواب من الدقيق ونضيف إليه رشة من الملح، ثم نضيف ثلاث ملاعق صغيرة من البيكينج بودر، ويتم خلطهم جيدا. وبعد ذلك نقوم بوضع كوب من الزبدة وكوبان من السكر الناعم، ويتم وضعهم في الخلاط الكهربي ويتم تشغيل الخلاط علي سرعة متوسطة للحصول علي قوام كريمي وهش. ثم يتم اضافة اربع بيضات الي القوام الذي يتكون من السكر والزبدة، ونقوم بتشغيل الخلاط حتي يتم خفق البيض ويختفي تماما، ثم نضيف إليهم ملعقتان صغيرتان من الفانيليا السائلة. وبعد ذلك نضيف ثلث كمية الدقيق المنخول والذي به الملح والبيكينج بودر، ونضيف نصف كمية الحليب وهي نصف كوب من الحليب السائل، ثم نقوم بتشغيل الخلاط مرة ثانية علي سرعة متوسطة أيضا حتي يتم اختفاء الدقيق. ثم نضيف الكمية المتبقية من الحليب وهي نصف كوب ونضيف كمية قليلة من الدقيق، ونخلط المكونات جيدا ثم نضيف ما تبقي من خليط الدقيق، ونقوم بتشغيل الخلاط لمدة دقيقة لكي نحصل علي قوام في كريمي وناعم. ثم نحضر القالب المخصص للكيك ونقوم بوضع مادة دهنية ممكن ان تكون زيت أو سمنة، ويتم وضع القالب في الفرن ونتركه لمدة خمسة وأربعين دقيقة علي الاقل ومن الممكن ان نضع عود خشبي في منتصف خليط الكيك لنتأكد من تسويتها. ونقوم بإخراج القالب من الفرن ونتركه حتى يبرد، ويمكن ان نقوم بإخراج الكيك من القالب ويتم تقطيعها وتقديمها مع الشاي او العصير. قرض شخصي بنك التنمية يصل حتى 150 ألف ريال للتشجيع على العمل طريقه تحضير كيكة الشاي

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