ترميم الشعر التالف طبيعيا أفضل الوصفات لترميم الشعر التالف، حيث إن المقصود بترميم الشعر هو عملية تقومي بها بعد معرفة المشكلة التي يعاني منها شعرك، والهدف من ترميم الشعر هو إعادة بناء الشعر واستعادة صحته وقوته مرة أخرى، وتنقسم عملية ترميم الشعر على طريقين وهما الوصفات الطبيعية أو الطرق الطبية وعليك أن تختار أي الطريقين سوف تفضلين، واليوم سوف نقوم بتوضيح طريقة ترميم الشعر التالف بالوصفات الطبيعية، وقبل ذكر الوصفات، فيجب أن تتم معرفة وتحديد المشكلة التي يعاني منها شعرك حتى تستطيع ترميمه ومن الممكن أن يعاني الشعر من أكثر من مشكلة، وفيما يلي طرق لعلاج مشاكل الشعر المختلفة.

ترميم الشعر التالف طبيعيا أولا علاج الشعر المتكسر

وصفة اللبن والبيض، المقادير :

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

بيضتان.

نصف كوب من اللبن.

طريقة التحضير:

قومي بخلط جميع المكونات معا جيدا، ثم قومي بوضعهم على الشعر مع التدليك لفروة الرأس، واتركيه على الشعر لمدة ثلاثين دقيقة، ثم قومي بغسله جيدا بالماء الدافئ.

لعلاج الشعر الضعيف وصفة الصبار، المقادير:

ملعقتين من زيت جوز الهند.

أربعة ملاعق من جل الصبار.

ثلاثة ملاعق من الزبادي.

طريقة التحضير :

قومي بخلط جميع المكونات معا جيدا، ثم قومي بوضع الخليط على فروة الرأس واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة، ثم قومي بغسل الشعر حيدا بالماء الدافئ.

ثانيا وصفات لعلاج الشعر المتساقط

وصفة زيت اللوز وزيت الخروع المقادير:

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

طريقة التحضير

في وعاء صغير ضعي الزيوت معا ثم اخلطيهم جيدا، ثم قومي بتسخين الزيوت معا على نار هادئة حتي تصبح دافئة فقط، ثم قومي بتدليك فروة الرأس بالخليط جيدا، واتركيه على الشعر لمدة عشر دقائق، ويُفضل وضع منشفة دافئة أو البروكاب للحصول على نتائج أفضل، ثم قومي بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ.

وصفة زيت الزيتون والثوم :

قومي بهرس عدد من فصوص الثوم داخل وعاء صغير.

ثم أضيفي إليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ضعي الخليط على النار حتي يصبح دافئا.

قومي بتدليك فروة الرأس بالخليط جيدا.

اتركيه على الشعر لمدة ثلاثين دقيقة، ثم اغسلي الشعر جيدا.

ثالثا وصفات طبيعية لعلاج الشعر الهايش

وصفة البيض مع زيت الخروع :

قومي بخلط صفار بيضة مع ملعقتين من زيت الخروع.

ثم قومي بوضع الخليط على الشعر، واتركيه ثلاثين دقيقة.

اغسلي الشعر بعد ذلك جيدا.

وصفة الخل والزبادي :

قومي بخلط ثلاث ملاعق من الزبادي مع بيضة وملعقة كبيرة من الخل.

ضعي الخليط على الشعر.

واتركيه على شعرك لمدك ساعة.

وللحصول على نتيجة أفضل يحب وضع كيس بلاستيك أو البروكاب لمدة ربع ساعة.

ثم قومي بغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ.

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