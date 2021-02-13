بتتبيلة الحاتي بالظبط طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل زي المطاعم

تتميز كفتة الحاني بطعم لذيذ للغاية ومميز ويطالبه العديد من الأشخاص ممن يفضلون تناول الكفتة خارج المنزل، لأن طعم كفتة الحاني دائما مميز عن الكفتة في المنزل وله نكهة مختلفة ويرجع ذلك إلي الطريقة السحرية التي يتم عمل الكفتة بها لتخرج بهذا الشكل والمذاق الرائع، الذي يبهر الجميع، وسنتحدث اليوم عن هذه الطريقة السحرية. طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل بطعم كفتة الحاتي طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل بطعم كفتة الحاتي المكونات: 2 كيلو من اللحم المفروم، ويمكن زيادة الكمية أو إنقاصها .

طبق من البقدونس المفروم.

طبق من البقسماط.

3 بصلات من البصل متوسط الحجم.

3 فص من الثوم

ملح وفلفل أسمر

ثمرة فلفل أخضر.

بهارات أخري علي حسب الرغبة. طريقة تحضير الكفتة المشوية نقوم أولا بتجهيز وعاء مناسب ونضع به اللحم المفروم ونضع عليه البقدونس المفروم والبصل المفروم والثوم والملح والفلفل الأخضر والبقسماط.

ثم نقوم بتقليب المكونات جميعها جيدا مع بعضها وبعد تمام التقليب نحضر الأسياخ الخشبية، ونقوم أولا بترطيب هذه الأسباب قبل البدء في وضع الكفتة عليها حتى لا تحترق أثناء عملية الشوي

يمكننا إضافة بهارات أخري إذا كنا بحب النكهات الأخرى في الكفتة .

نبدأ في تجهيز أصابع الكفتة على الأسياخ الخشبية، وبعد إكتمال الكمية جميعها نقوم بتسخين الشواية التيفال علي البوتاجاز، ووضع الأسياخ بها.

كما يمكننا شوي الكفتة في الفرن، فكلا الطريقتين صحيحة.

وبعد تمام نضوج الكفتة نقوم بوضعها في صينية ألمونيوم، ونقوم بتجهيز قطعة من الفحم على النار ووضعها داخل الصينية، مع تغطية الصينية لمدة عشر دقائق.

وستكون الكفتة بنفس طعم ونكهة كفتة الحاني تماما، لأن هذه الطريقة السحرية من أفضل الطرق التي يستخدمها الحاني في عمل الكفتة المشوية.

تقدم بعد ذلك مع التزيين ببعض قطع البقدونس المقطعة صغيرة وبجانب الطحينة. أهم الأسباب المؤدية لتقصف الشعر والطرق العلاج طريقة تحضير الكفتة المشوية الوسوم

تتميز كفتة الحاني بطعم لذيذ للغاية ومميز ويطالبه العديد من الأشخاص ممن يفضلون تناول الكفتة خارج المنزل، لأن طعم كفتة الحاني دائما مميز عن الكفتة في المنزل وله نكهة مختلفة ويرجع ذلك إلي الطريقة السحرية التي يتم عمل الكفتة بها لتخرج بهذا الشكل والمذاق الرائع، الذي يبهر الجميع، وسنتحدث اليوم عن هذه الطريقة السحرية. طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل بطعم كفتة الحاتي طريقة عمل الكفتة المشوية في المنزل بطعم كفتة الحاتي المكونات: 2 كيلو من اللحم المفروم، ويمكن زيادة الكمية أو إنقاصها .

طبق من البقدونس المفروم.

طبق من البقسماط.

3 بصلات من البصل متوسط الحجم.

3 فص من الثوم

ملح وفلفل أسمر

ثمرة فلفل أخضر.

بهارات أخري علي حسب الرغبة. طريقة تحضير الكفتة المشوية نقوم أولا بتجهيز وعاء مناسب ونضع به اللحم المفروم ونضع عليه البقدونس المفروم والبصل المفروم والثوم والملح والفلفل الأخضر والبقسماط.

ثم نقوم بتقليب المكونات جميعها جيدا مع بعضها وبعد تمام التقليب نحضر الأسياخ الخشبية، ونقوم أولا بترطيب هذه الأسباب قبل البدء في وضع الكفتة عليها حتى لا تحترق أثناء عملية الشوي

يمكننا إضافة بهارات أخري إذا كنا بحب النكهات الأخرى في الكفتة .

نبدأ في تجهيز أصابع الكفتة على الأسياخ الخشبية، وبعد إكتمال الكمية جميعها نقوم بتسخين الشواية التيفال علي البوتاجاز، ووضع الأسياخ بها.

كما يمكننا شوي الكفتة في الفرن، فكلا الطريقتين صحيحة.

وبعد تمام نضوج الكفتة نقوم بوضعها في صينية ألمونيوم، ونقوم بتجهيز قطعة من الفحم على النار ووضعها داخل الصينية، مع تغطية الصينية لمدة عشر دقائق.

وستكون الكفتة بنفس طعم ونكهة كفتة الحاني تماما، لأن هذه الطريقة السحرية من أفضل الطرق التي يستخدمها الحاني في عمل الكفتة المشوية.

تقدم بعد ذلك مع التزيين ببعض قطع البقدونس المقطعة صغيرة وبجانب الطحينة. أهم الأسباب المؤدية لتقصف الشعر والطرق العلاج طريقة تحضير الكفتة المشوية

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