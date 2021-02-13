معجزة مغربية في تنعيم وفرد الشعر المجعد والخشن ومنع التساقط في 20 دقيقة فقط

إذا كنتِ تعانين من مشكلة تقصف الشعر، إذا كان شعرك من النوع المجعد أو الخشن، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن تلجئي للمواد الكيماوية أو الكيراتين الصناعي لفرد شعرك أو تنعيمه، حتى ولو كان الكيراتين يأتي بنتائج فورية فإن تأثيره محدود المدة، ويعود الشعر إلى سابق هيئته بل أسوأ، ولذلك سوف نقدم إليكِ في موضوعنا اليوم وصفة مضمونة بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة، وهي تعالج التقصف والهيشان وتعمل علي فرد الشعر وتطويله وتنعيمه وتقوية بصيلات فروة الرأس.

وصفات تنعيم وفرد الشعر في وقت قياسي

سوف نستعرض معا وصفة مغربية لتنعيم وفرد الشعر في 20 دقيقة فقط، ثم سوف نقدم لكِ وصفة شرقية مذهلة لتنعيم الشعر وتكثيفه ومنع تساقطه نهائياً.

وصفة مغربية لفرد وتنعيم الشعر

تتكون الوصفة من المقادير التالية:

ملعقة كبيرة من الصابون المغربي ويُسمي أيضا بالصابون الأسود

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار الصابون المغربي ومقدار زيت الزيتون. يتم تقليب المكونين معا جيدا حتى يتم الحصول على قوام كريمي فاتح اللون.

يتم غسل الشعر بالشامبو الخاص بكِ ويُفضل أن يكون شامبو الأطفال أو شامبو طبيعي أو طبي خالي من المواد الكيماوية، ثم يُشطف بالماء جيدا ويجفف بواسطة المنشفة، بعد ذلك يتم استخدام الماسك ويتم تطبيقه على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف، وذلك مع سحب خصلات الشعر خصلة خصلة للتأكد من تحقيق الاستفادة الكاملة من الوصفة، بعد ذلك يتم لف الشعر ببلاستيك غذائي ثم يُترك لمدة 20 دقيقة , بعد ذلك يُشطف الشعر جيدا بالماء الفاتر، ثم يمكنك استعمال أي نوع كريم أو زيت.

وصفة شرقية لتنعيم الشعر ومنع التساقط

تعد هذه الوصفة بمثابة كيراتين طبيعي للشعر ولكنه الأفضل ويتكون من:

أربع ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي ويُمكن استبداله بحليب جوز الهند.

حبة بيض واحدة

ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E، ويُمكن استبداله بزيت الخردل أو زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر، ويُمكن استبداله بزيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار الزبادي وحبة البيض كاملة، ويتم ضرب المكونين معا بواسطة شوكة. يُضاف بعد ذلك مقدار كل من زيت فيتامين E وزيت الزيتون. يتم مزج وتقليب المكونات جيدا بعد ذلك ليتم الحصول على قوام كريمي.

تُطبق الوصفة على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس وهي علي وضعية الركوع، ثم يتم سحب خصلات الشعر خصلة خصلة للتأكد من وصول الكريم إلى كل أجزاء الشعر، وبعد ذلك يتم لف الشعر ببلاستيك غذائي، ثم يُترك لمدة ساعتين بعد ذلك يُغسل الشعر بالشامبو الخاص بكِ ثم يُشطف بالماء، واستخدمي البلسم بعدها على أطراف الشعر فقط ثم يُشطف الشعر جيدا بالماء، تتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول علي اروع النتائج الدائمة.

زيادة طول وكثافة الشعر طبيعياً

ويمكنك تحضير نصف كوب من زيت الزيتون البكر ويمكنك استبداله بزيت الخروع، ويتم وضع هذا المقدار في إناء ثم يتم تدفئة الزيت بوضع الإناء في حمام مائي ساخن، ثم يُضاف إلى الزيت بعد ذلك ملعقة من مسحوق القهوة ثم يتم التقليب جيدا، طبقي الخلطة على شعر رطب ثم لفي الشعر ويتم وضع بلاستيك غذائي على الشعر ثم فوطة مبللة بماء ساخن، ويترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة ثم اغسلي الشعر بعد ذلك جيدا.