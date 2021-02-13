كريم الجمال السحري والتركيبة الثلاثية لشد البشرة وتفتيحها

إذا كنتِ تعانين من غمقان بمنطقة الوجه والرقبة نتيجة التعرض لأشعة الشمس بشكل مستمر، وإذا كنتي تعانى من خطوط رفيعة تحت العينين أو بمنطقة الجبهة أو حول الفم وينتابك الخوف من زيادتها، إذا كنتي تعانين من إرهاق وبهتان البشرة، فإن وصفة اليوم هي الاختيار الأمثل لكِ سيدتي حيث تعمل على ترطيب البشرة ومنحها تغذية كاملة، كما تساعد في القضاء على التهابات البشرة وشد البشرة وتفتيحها.

تحضير التركيبة الثلاثية المعروفة بكريم الجمال

نحتاج لتحضير هذه الوصفة كل من المقادير التالية:

1% زبدة الشيا.

3% بانثينول.

1% اليوريا المتواجدة فى كريم الكرباميد.

يصعب تحضير تلك الوصفة حيث أن كريم بانثينول المتوفر بالأسواق والذي يعتبر الجندي المجهول لمثل هذه الوصفات تركيزه 2% فقط، بالإضافة إلى أن مادة اليوريا المتوفرة من خلال كريم كارباميد تركيزها داخل الكريم 10% كما يصعب استخدام كريم كارباميد على بشرة الوجه، لذلك وبعد البحث توصلنا لنوع كريم واحد فقط متوفر بالأسواق ويتميز برخص سعره أيضا، وهو كريم Spectra Panthenol Extra سبيكترا بانثينول والذي يحتوى على الخليط الثلاثي بشكل فعال.

مزايا واستخدامات كريم Spectra Panthenol Extra

يحتوى الكريم على كلا من زبدة الشيا وبانثينول واليوريا بالنسب التي تم ذكرها، حيث تعمل زبدة الشيا على ترطيب البشرة وتنعيمها وإبطاء علامات تقدم السن بالإضافة إلى رائحتها الجذابة، أما اليوريا فهو من أفضل مرطبات البشرة كما يعمل على تخليص البشرة من خلايا الجلد الميتة، لذا فهو يستخدم دائما لتفتيح الأماكن الحساسة حيث يقضى تماما على الجلد الميت الذي يكون طبقة الكيراتين داكنة اللون.

يساعد كريم سبيكترا بانثينول البشرة فى الاحتفاظ بالماء والسوائل لذا فهو يضمن ترطيب هائل للبشرة، أما البانثينول 3% والذي يُعد الجندي المجهول المتواجد بجميع تركيبات كريمات تفتيح البشرة، لذا يعطى ترطيب مميز للبشرة.

طريقة استعمال كريم سبيكترا بانثينول

يتم استعمال الكريم مرتين يوميا لجميع مناطق البشرة، سواء كانت بشرة الوجه أو الجسم أو المناطق الحساسة والركب والأكواع، حيث يقضى تماما على خلايا الجلد الميتة، ويمكن إضافته على كريمات التفتيح للمناطق الحساسة مثل Starville Whitening Cream أو APC White Cream.

وهناك مكونات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة بشكل فعال، منها الدقيق الأبيض والنشا والحليب البودرة والحليب الساءل والزبادى وعسل النحل، حيث يمكن عمل ماسك يتم تكراره لمرتين إسبوعيا ب3 مكونات منهم أو أكثر، حيث يمكن دمج الدقيق الأبيض مع الحليب البودرة والزبادى، أو دمج النشا مع الحليب السائل وعسل النحل، وبعد وضع إحدى الماسكين لمدة 20 دقيقة سنجد نتيجة رائعة، لتفتيح لون البشرة والقضاء على البقع والتصبغات وتوحيد لون البشرة.

كما أن هناك مجموعة من الزيوت التي يجب الإهتمام بعمل مساج للبشرة بها على الأقل مرة إسبوعيا، ومن أهمهم زيت اللوز الحلو والذي يتميز بخفته وفوائده المتعددة حيث يزيد من إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على نضارة البشرة ويؤخر ظهور علامات تقدم العمر، كما يعمل على تهدئه البشرة والقضاء على التصبغات والكلف ويزيد من نضارة البشرة وترطيبها.

يُعتبر بياض البيض أكثر المنتجات الطبيعية التي تدخل في أهم كريمات شد البشرة وتفتيحها وعلاج تجاعيد البشرة، وذلك عبر إضافة بياض بيضة واحدة على ملعقتان كبيرتان من الحليب الطازج ونصف المقدار من السكر، وبعد دمج جميع المكونات سويا حتى تمام التجانس يتم تطبيق الماسك على البشرة ويُترك حتى يجف تماما ثم يتم غسله بواسطة الماء الفاتر أولا ثم الماء البارد لغلق المسامات.