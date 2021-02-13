طريقة كورية مذهلة لتصفية شوائب البشرة الدهنية وتفتيحها كالثلج في دقيقة واحدة !

إذا كنتِ من أصحاب البشرة الدهنية فإليكِ سيدتي تقنية كورية جديدة سوف تذهلين من نتيجة استعمالها، حيث يمكنك من خلال تلك الطريقة تفتيح البشرة بفاعلية وإزالة دهون البشرة الزائدة والرؤوس السوداء والبيضاء الموجودة تحت الجلد، ويمكن تطبيق هذه الوصفة علي الوجه بالكامل وهي بالطبع مناسبة للنساء والرجال، هذه الوصفة من العلاجات الفعالة والبسيطة والغير مكلفة للتخلص من الرؤوس السوداء والبكتيريا والجلد الميت والحصول على بشرة مثالية.

أفضل طريقة لتفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء

مع استعمال هذه الطريقة يجب غسل البشرة بانتظام باستخدام ماء فاتر لإزالة الشوائب والزيوت؛ لمنع مسام الوجه من الانسداد، كما يجب إزالة المكياج تماما باستخدام الغسول الخاص بك قبل النوم.

تقنية الفازلين الطبي مع البلاستيك الغذائي

يتم تحضير المكونات التالية:

فازلين طبي.

بلاستيك غذائي .

مغلي الشاي الأخضر أو البابونج.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم أخذ كمية من الفازلين الطبي ويتم دهنها علي المنطقة المراد علاجها، مع عمل مساج بأطراف الأصابع بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية، وذلك لمدة تتراوح ما بين دقيقة إلى ثلاثة دقائق حتى تبدأ البشرة في امتصاص الفازلين، بعد ذلك يوضع البلاستيك الغذائي علي المنطقة المدهونة علي هيئة طبقات، ثم يُترك الوجه على هذا الوضع لمدة ساعتين.

بعد ذلك وباستخدام قطنة يتم مسح البشرة جيدا، ثم يتم إزالة البثور والرؤوس السوداء باستخدام الإبرة المخصصة لإزالة الرؤوس السوداء، وذلك بواسطة الضغط علي المنطقة المراد علاجها وإزالة الشوائب منها، بعد ذلك يوضع مغلي الشاي الأخضر أو مغلي البابونج علي الوجه، أو يمكنك استخدام ماء غارنيه، وهذه الخطوة لقفل مسام الوجه، ويمكنك أيضا استخدام ثلج ويمرر علي الوجه لقفل المسام أيضا ثم يتم ترطيب الوجه، وسوف تحصلين على نتيجة رائعة في تفتيح الوجه وتصفية البشرة.

وصفة أخرى لتفتيح البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء

يتم تحضير المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من بياض البيض.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر أو خميرة الحلويات.

مغلي البابونج.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير وعاء ثم يُضاف إليه مقدار البيكنج بورد ومقدار بياض البيض، ثم يتم مزج وتقليب المكونين معا بشكل جيد، بعد ذلك يتم مسح البشرة باستخدام قطنة مبللة بماء ساخن قدر المستطاع لفتح المسام، ثم يتم وضع الوصفة على المنطقة المراد علاجها، ثم يتم فرك بشرة الوجه جيدا لمدة دقيقتين ثم يترك لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك يتم إزالة الوصفة بالماء الفاتر ثم يُغسل الوجه بعدها بالماء البارد لقفل المسام، ثم رشي ماء الورد أو مغلي الشاي الأخضر ثم رطبي بعدها.

روتين العناية بالبشرة الدهنية والمختلطة

للعناية ببشرتك الدهنية يجب الاهتمام دائما بعدة أشياء ينبغي عليكِ المواظبة عليها؛ وذلك لتقليل إفرازات الغدد الدهنية بالبشرة وبالتالي تجنب ظهور التصبغات أو الحبوب، اعتمدي يومياً على غسول طبيعي مناسب وتونر من نوع جيد ولا تستعملي منشفة خشنة على بشرتك، عند تجفيف وجهك قومي باستخدام أسلوب الطبطبة برفق، واهتمي دائماً بغلق مسامات بشرتك وعدم تعريضها للماء الساخن.

يمكنك أيضا استخدام روتين العناية بالبشرة الدهنية والمختلطة لمنع ظهور البثور والرؤوس السوداء وغلق المسامات الواسعة، كما يمكنك التعرف على أفضل ستة أنواع من التونر الطبيعي الذي يمكنك تحضيره منزليا، وهي مناسبة لكافة أنواع البشرة الدهنية والجافة والعادية وتمنحك نفس نتيجة النوع التجاري، ويمكنك المداولة على هذا الكريم الليلي المذهل للحصول على بشرة بيضاء صافية كل صباح.