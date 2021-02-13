طريقة عمل شاورما البيك الأصلي نفس المذاق ورقم مطعم البيك الموحد

طريقة عمل شاورما البيك ، من المؤكد أن الكبار والصغار يعشقون الشاورما، وخاصة شاورما الدجاج اللذيذة، فماذا لو كانت شاروما البيك الأصلية بالدجاج، يمكنك تنفيذها في المنزل بمكونات بسيطة، ومتوفرة ولا تستغرق الكثير من الوقت، ولاشك أن شاورما الدجاج، معروفة ومشهورة للغاية، خاصة وأنها سهلة مثل؛ طريقة عمل بروستد البيك في المنزل، مع خلطة البيك الأصلية، ونقدم لك في هذه الوصفة، سر طعم البيك اللذيذ في التتبيلة الاحترافية.

استخدمي خلطة البيك الأصلية، في تحضير شاورما الدجاج على طريقة البيك كما يلي:

كيلو من صدور الدجاج (قطعيها إلى شرائح متوسطة).

حبة بصل متوسطة الحجم (قطعيها إلى شرائح).

حبة طماطم كبيرة الحجم (انزعي منها البذور قبل الاستخدام، وقطعيها إلى شرائح).

حبتان من الفلفل الملون (قطعيهم إلى شرائح قبل الاستخدام).

نصف كوب من الزبادي.

3 ملاعق كبيرة من الخل.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من بهار الشاورما.

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

¾ ملعقة صغيرة من السماق.

½ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت.

رشة من الملح الناعم.

رشة من الفلفل الأسود.

أحضري وعاء كبير الحجم، وضعي به كلًا من الزبادي والخل والليمون، والبهارات والحبهان والملح والفلفل، والبيض والسمّاق والثوم، واخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس. أحضري قطع الدجاج المقطعة إلى شرائح، واغمريها داخل خليط وصوص الشاورما، ثم غطي الوعاء بكيس بلاستيكي، وضعيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات، حتى تتشرب شرائح الدجاج للصوص كاملًا. أخرجي الدجاج من الثلاجة بعد أن تشرّب صوص الشاورما. على نار متوسطة الحجم، ضعي الزيت وعندما يسخن، اغمري شرائح الدجاج به لثلاث دقائق على الأقل، حتى تتخلصي من أية سوائل في شرائح الدجاج. في مقلاة ضعي زيت، واتركيه يُقدح قليلًا ثم ضعي البصل وقلبيه حتى يحصل على لون ذهبي، ثم ضعي شرائح الفلفل الملونة والطماطم، ثم أضيفي شرائح الدجاج إلى الخليط، واتركي المكونات 5 دقائق على الأقل ، حتى تنضج جيدًا، ثم ارفعيهم عن النار وضعيها في طبق التقديم، ويمكنك تقديم بطاطس الفريسكاس اللذيذة معها كذلك لفتح الشهية.

يمكنك استخدام نفس المكونات السابقة مثل حبات الفلفل الملون مع البهارات وباقي المكونات. فقط قطعي شرائح الدجاج إلى أصابع رقيقة الحجم، ثم ضعيها في التتبيلة التي قمت بتجهيزها مثل؛ الحبهان المطحون والفلفل والبهارات. ثم أحضري مقلاة، وضعي بها ملعقة من السمن البلدي، وشوحي بها البصل، حتى يحصل على لون ذهبي جميل، ثم ضعي شرائح الدجاج والفلفل والطماطم، وقلبي المكونات جيدًا حتى ينضج الدجاج، بعد تهدئة النار عليه. الآن أحضري أوراق الرقاق وافرديها في صينية، ثم ضعي عليها الجبن الموزاريلا، ثم ابدئي في لفها على هيئة رول أو اسطوانات، ثم أغلقيها بإحكام من الأطراف، ثم ادهنيها من الخارج بالسمن، وأدخليها إلى الفرن لمدة 5 دقائق، أو حمريها في مقلاه نظيفة أعلى البوتاجاز، يمكنك تجربتها كوسيلة مختلفة في تنفيذ طريقة عمل شاورما البيك.

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