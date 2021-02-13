وصفة كل شتاء لبشرة بيضاء صافية 3 حبات على كريمك المرطب وبشرتك تنور فوراً

وصفة كل شتاء لا تستغني عنها لتفتيح وترطيب بشرتك، حيث تعاني كل سيدة وفتاة أثناء فصل الشتاء من جفاف البشرة، وحاجة البشرة الدائمة للترطيب، كما أن المرطبات ذات المفعول القوي دائما تكون باهظة الثمن، واليوم سنتعرف على طريقة مميزة جدا تعمل على ترطيب البشرة بعمق لتمنحها النضارة المطلوبة وتقضي تماما على جفاف البشرة، وذلك عن طريق إضافة مكون معين على أي نوع مرطب مناسب حسب نوع البشرة وسنلاحظ الفارق، حيث يضاعف تأثير المرطب من أول استعمال، كما تقضي تماما على بقع وغمقان البشرة ويحارب التجاعيد.

وصفة تفتيح وترطيب البشرة بعمق في فصل الشتاء

تتكون الوصفة من العناصر التالية :

عدد 3 كبسولات فيتامين C أقراص وليس فوار.

4 أقراص فيتامين E1000.

شريط من كبسولات فيتامين A، ويمكن الاستغناء عنه في حالة عدم توافره.

علبة متوسطة الحجم من الكريم المرطب الخاص بكِ.

ومن المعروف أن فيتامين C يعمل على تفتيح البشرة بفاعلية، ولكن يُنصح بعدم وضعه عند التعرض لأشعة الشمس، أما فيتامين A فهو يعمل على ترطيب البشرة بعمق وتفتيحها أيضا، أما فيتامين E فهو يحارب التجاعيد ويعمل على شد البشرة واستعادة شبابها ومحاربة الشيخوخة بالإضافة إلى ترطيب البشرة بعمق، لذا فوصفة اليوم تعتبر متكاملة لحل جميع المشاكل التي تتعرض لها البشرة في الشتاء.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم وضع فارغ 3 كبسولات من فيتامين سي في وعاء ثم يتم طحنهم بواسطة مطحنة كهربائية أو إحدى الأدوات المصنوعة من الحديد المُستخدمة في المطبخ، وذلك حتى يتم ذوبان مادة الأقراص حيث أنها بدون طحن يصعب ذوبانها، ثم إضافة فارغ فيتامين E وكذلك فارغ فيتامين A وهم عبارة عن سائل، ثم يتم إضافة علبة متوسطة الحجم من الكريم المرطب المستخدم حسب نوع البشرة، ثم يتم التقليب والدمج جيدا بين جميع المكونات وحتى تمام ذوبان مجموع الفيتامينات ودمجهم مع الكريم المرطب جيدا.

ويتم وضع خليط فيتامين C , A , E والكريم المرطب في عبوة مُحكمة الغلق ويمكن استعمال عبوة المرطب الأساسية، حيث أن هذا الخليط الفعال يُستخدم لبشرة الوجه والرقبة واليدين وجميع أنحاء الجسم، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، ويتم تطبيقها على المنطقة يوميا قبل الخلود للنوم، وسنلاحظ تفتيح وترطيب سريع المفعول للبشرة أو الجسم.

ولإكمال العناية الأسبوعية لبشرتك وتفتيحها والحفاظ عليها من الجفاف، يمكنك تحضير مقدار ملعقة كبيرة من الكركم، ومقدار ملعقة كبيرة من دقيق الحمص، وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو، ونصف ملعقة من عصير الليمون الحامض، ثم يتم مزج المكونات بشكل جيد، وبعد ذلك يتم توزيع الخلطة على بشرة نظيفة مع التدليك برفق ويترك المزيج على الوجه لمدة 30 دقيقة، بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاتر جيدا.