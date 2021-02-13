الخيار المخلل حضريه بكل سهولة والطعم مشطشط ولذيذ

طريقة تحضير مخلل الخيار المشطشط المقرمش، يعتبر مخلل الخيار من الأطباق الجانبية الأكثر شهرة ويتم تقديمها بجانب الكثير من الأطباق، فهي مفضلة بالتحديد للأشخاص الذين يعشقون الموالح، فيكثر تناولها بالتحديد بجانب الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير مخلل الخيار السريع المقرمش سنقدم إليكم مقاديره وطريقة تحضيره بالخطوات. مقادير المخلل الخيار: نصف كيلو من الخيار.

أربعة فصوص من الثوم.

كأس من المياه.

ملعقة ونصف من الملح.

ورقة غاز.

ملعقة صغيرة من الشبت الأخضر أو بذور الشبت المجففة.

نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر الحار المجفف ويمكن أن يتم وضع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كأس من الخل الطبيعي على سبيل المثال خل التفاح الطبيعي ويستحسن أن يتم استخدام نوع من الخل العالي الجودة لأن الرخيص يؤثر على المذاق. خطوات تحضير مخلل الخيار: مقادير المخلل الخيار:خطوات تحضير مخلل الخيار: يتم إحضار مرطبان محكم في الغلق لعدم دخول الهواء فيه على الإطلاق. القيام بغسل الخيار بصورة جيدة ويتم فركه تحت المياه البارد للتأكد من تخلصه من الأتربة. يتم إزالة الأجزاء المتبقية من الساق وبعد ذلك يتم تقطيع الخيار بصورة طولية. القيام بهرس الثوم وبعد ذلك يتم وضعه في المرطمان وبعد ذلك إضافة الشبت ورقائق الفلفل الأحمر ورقة الغار المجففة. يتم وضع إناء صغير الحجم وبعد ذلك يتم إضافة كأس من المياه مع كأس من خل التفاح الطبيعي وبعد ذلك يتم تحريك الخليط بصورة مستمرة لحين أن يبدأ في الغليان وبعد ذلك يتم إبعاده عن النار. يتم وضع الخليط الساخن بشكل حريص إلى المرطمان ويتم تحريك المكونات بصورة جيدة. يتم وضع الخليط بصورة حريصة إلى المرطمان بعد أن يصبح بارد ويتم التأكد من أن المياه غامرة للمرطمان بأكمله. يفضل أن يتم وضع البرطمان في الثلاجة لمدة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام قبل أن يتم تناول الخيار. يمكن أن يتم حفظ الخيار في الثلاجة لمدة أسابيع ويتم تناوله في أي وقت. يتم تناول المخلل بجانب الكثير من المأكولات فهو يعطي مذاق ممتاز. طريقة عمل طاجن الدجاج بالبطاطس في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة الوسوم

طريقة تحضير مخلل الخيار المشطشط المقرمش، يعتبر مخلل الخيار من الأطباق الجانبية الأكثر شهرة ويتم تقديمها بجانب الكثير من الأطباق، فهي مفضلة بالتحديد للأشخاص الذين يعشقون الموالح، فيكثر تناولها بالتحديد بجانب الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، ونظراً لرغبة الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضير مخلل الخيار السريع المقرمش سنقدم إليكم مقاديره وطريقة تحضيره بالخطوات. مقادير المخلل الخيار: نصف كيلو من الخيار.

أربعة فصوص من الثوم.

كأس من المياه.

ملعقة ونصف من الملح.

ورقة غاز.

ملعقة صغيرة من الشبت الأخضر أو بذور الشبت المجففة.

نصف ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمر الحار المجفف ويمكن أن يتم وضع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كأس من الخل الطبيعي على سبيل المثال خل التفاح الطبيعي ويستحسن أن يتم استخدام نوع من الخل العالي الجودة لأن الرخيص يؤثر على المذاق. خطوات تحضير مخلل الخيار: مقادير المخلل الخيار:خطوات تحضير مخلل الخيار: يتم إحضار مرطبان محكم في الغلق لعدم دخول الهواء فيه على الإطلاق. القيام بغسل الخيار بصورة جيدة ويتم فركه تحت المياه البارد للتأكد من تخلصه من الأتربة. يتم إزالة الأجزاء المتبقية من الساق وبعد ذلك يتم تقطيع الخيار بصورة طولية. القيام بهرس الثوم وبعد ذلك يتم وضعه في المرطمان وبعد ذلك إضافة الشبت ورقائق الفلفل الأحمر ورقة الغار المجففة. يتم وضع إناء صغير الحجم وبعد ذلك يتم إضافة كأس من المياه مع كأس من خل التفاح الطبيعي وبعد ذلك يتم تحريك الخليط بصورة مستمرة لحين أن يبدأ في الغليان وبعد ذلك يتم إبعاده عن النار. يتم وضع الخليط الساخن بشكل حريص إلى المرطمان ويتم تحريك المكونات بصورة جيدة. يتم وضع الخليط بصورة حريصة إلى المرطمان بعد أن يصبح بارد ويتم التأكد من أن المياه غامرة للمرطمان بأكمله. يفضل أن يتم وضع البرطمان في الثلاجة لمدة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام قبل أن يتم تناول الخيار. يمكن أن يتم حفظ الخيار في الثلاجة لمدة أسابيع ويتم تناوله في أي وقت. يتم تناول المخلل بجانب الكثير من المأكولات فهو يعطي مذاق ممتاز. طريقة عمل طاجن الدجاج بالبطاطس في الفرن بخطوات سهلة وبسيطة

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