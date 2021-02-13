الكنافة بالكريمة حضريها في خطوات بسيطة بطريقة المحلات وسر تماسك الكريمة ولونها الذهبي

طريقة تحضير الكنافة بالكريمة، تعتبر الكنافة من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويكثر تناولها بالتحديد في شهر رمضان، فيوجد أكثر من طريقة يعتمد عليها في تحضير الكنافة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكنافة بالكريمة. مكونات تحضير الكنافة: نصف كيلو من الكنافة.

ثلاثة ملاعق من السكر.

فانيليا.

كأس من السمن.

نصف كأس من الزيت أو الزبدة بديل لذلك. مكونات الكريمة: كأس من الكريمة الجاهزة.

كأس ونصف من الحليب.

فانيليا. مكونات تحضير شربات الكنافة: كأسين من المياه.

ثلاثة كؤوس من السكر.

فانيليا.

عصير من الليمون. خطوات تحضير الكنافة بالكريمة: مكونات تحضير الكنافة:مكونات الكريمة:مكونات تحضير شربات الكنافة:خطوات تحضير الكنافة بالكريمة: في بداية الأمر يتم تفكيك الكنافة عن بعضها البعض في صينية ويتم وضعها في الهواء لحين أن تجف ويكون من السهل التعامل معها. بعد ما يتم جفاف الكنافة يتم فركها باليدين لحين أن تصبح ناعمة ومن الممكن أن يتم قصها إلى قطع صغيرة قبل أن تجف. يتم وضع خليط من السمن والزبدة على الكنافة ويتم الفرك جيداً لحين أن يذوب السكر جيداً في الكنافة. يتم الاعتماد على السكر حتى يصبح لو الكنافة ذهبي في وقت قصير وذلك يؤدي لتماسك الكنافة. يتم الضغط على الكنافة باستخدام اليدين في الصينية. إما بالنسبة لتحضير الكريمة فيتم إحضار إناء ووضع فيه كأس من الكريمة وبعد ذلك الحليب المغلي ويتم التقليب ويتم ترك الكريمة لحين أن تبرد. وبعد ذلك يتم وضع الزبيب وجوز الهند في الكريمة. بعد أن تبرد يتم وضع طبقة من الكنافة في صينية. بعد ذلك توزيع الكريمة ثم طبقة من الكنافة. يتم إدخالها الفرن ونتركها لحين أن تصبح ناضجة. بعد خروجها يتم وضع الشربات على وجهها وبعد ذلك تزيينها بالفستق أو الفول السوداني. صينية البطاطس المقلية مع الجبنة الشيدر الذائبة وصفة ولا أروع الوسوم

طريقة تحضير الكنافة بالكريمة، تعتبر الكنافة من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويكثر تناولها بالتحديد في شهر رمضان، فيوجد أكثر من طريقة يعتمد عليها في تحضير الكنافة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكنافة بالكريمة. مكونات تحضير الكنافة: نصف كيلو من الكنافة.

ثلاثة ملاعق من السكر.

فانيليا.

كأس من السمن.

نصف كأس من الزيت أو الزبدة بديل لذلك. مكونات الكريمة: كأس من الكريمة الجاهزة.

كأس ونصف من الحليب.

فانيليا. مكونات تحضير شربات الكنافة: كأسين من المياه.

ثلاثة كؤوس من السكر.

فانيليا.

عصير من الليمون. خطوات تحضير الكنافة بالكريمة: مكونات تحضير الكنافة:مكونات الكريمة:مكونات تحضير شربات الكنافة:خطوات تحضير الكنافة بالكريمة: في بداية الأمر يتم تفكيك الكنافة عن بعضها البعض في صينية ويتم وضعها في الهواء لحين أن تجف ويكون من السهل التعامل معها. بعد ما يتم جفاف الكنافة يتم فركها باليدين لحين أن تصبح ناعمة ومن الممكن أن يتم قصها إلى قطع صغيرة قبل أن تجف. يتم وضع خليط من السمن والزبدة على الكنافة ويتم الفرك جيداً لحين أن يذوب السكر جيداً في الكنافة. يتم الاعتماد على السكر حتى يصبح لو الكنافة ذهبي في وقت قصير وذلك يؤدي لتماسك الكنافة. يتم الضغط على الكنافة باستخدام اليدين في الصينية. إما بالنسبة لتحضير الكريمة فيتم إحضار إناء ووضع فيه كأس من الكريمة وبعد ذلك الحليب المغلي ويتم التقليب ويتم ترك الكريمة لحين أن تبرد. وبعد ذلك يتم وضع الزبيب وجوز الهند في الكريمة. بعد أن تبرد يتم وضع طبقة من الكنافة في صينية. بعد ذلك توزيع الكريمة ثم طبقة من الكنافة. يتم إدخالها الفرن ونتركها لحين أن تصبح ناضجة. بعد خروجها يتم وضع الشربات على وجهها وبعد ذلك تزيينها بالفستق أو الفول السوداني. صينية البطاطس المقلية مع الجبنة الشيدر الذائبة وصفة ولا أروع

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنافة بالكريمة حضريها في خطوات بسيطة بطريقة المحلات وسر تماسك الكريمة ولونها الذهبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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