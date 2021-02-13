أقوى وصفة هندية لزيادة غزارة الشعر وتطويله وتكثيفه بجنون في وقت قصير، مع هذه الخلطة يمكنك أن تقولي وداعا لتساقط الشعر نهائيا ومرحباً بشعر طويل وكثيف في أسرع وقت، الخلطة تحتوي على مكونات طبيعية مئة في المئة وكل مكوناتها موجودة عند العطار و لكن احذري يجب اختيار مكان موثوق منه للحصول على افضل المنتجات الطبيعية، كما أنها سهلة الاستخدام وغير مرهقة للشعر على الإطلاق، كما أن المستخلصات الطبيعية المستخدمة في هذه الوصفة معروفة منذ قديم الزمن بانها تساعد في إنبات الشعر، وتساعد على علاج تساقط الشعر وتقوي بصيلاته؛ لذلك عليكِ بالاستمرار في استخدام الوصفة لكي تحصلين على نتيجة مستمرة ودائمة.

زيادة غزارة الشعر وتطويله في وقت قصير

تتكون الوصفة أولا من زيت الجرجير الذي يعمل على تقوية بصيلات الشعر ويغذيه من الجذور حتى الأطراف، وله نتائج فعالة جدا على كل أنواع الشعر، ثانيا زيت اللوز الذي ينعم الشعر ويعطيه لمعان ورائحة مميزة و يساعد الشعر على النمو السريع في وقت قصير من الاستخدام، ثالثا زيت الخروع الذي يساعد على الإنبات وملء الفراغات ويساعد على تحفيز نمو الشعر ويقويه من الداخل، كما يعطي الشعر لمعان وشكل جذاب ويطول الشعر بطريقه ملحوظه جدا في وقت قصير، رابعا الفازلين الذي يساعد على تنعيم وتغليف الشعر ويعطيه نعومة ولمعان مهما كانت درجة جفاف الشعر.

احضري إناء فارغ ثم ضعي بي اربع ملاعق كبيرة من زيت الخروع، وأضيفي عليها اربع ملاعق من زيت اللوز الحلو ومثلها من زيت الجرجير، ثم يوضع ثلاث ملاعق كبار من الفازلين، وباستخدام معلقة خشبية تقلب المكونات في الوعاء جيدا حتى تحصلين على قوام كريمي، ثم ضعيهم على نار هادئة لمدة نصف دقيقة مع التقليب حتى يذوب الخليط تماما، بعد ذلك يوضع فى مكان جاف لمدة خمس دقائق حتى يبرد، ويوضع بعد ذلك في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى يكون الخليط شبيه في هيئته وملمسه لكريم الشعر.

طريقه استخدام خلطة تطويل وتكثيف الشعر

استخدمي الكمية المناسبة لشعرك حسب كثافته وطوله وضعيها على فروة الرأس من الجذور إلى الأطراف، وذلك مع عملية تدليك لفروة الرأس لمده خمس دقائق متتالية حتى تتفتح مسامات الشعر المغلقة، ويصبح الشعر مستعداً أكثر لاستقبال الخلطة والاستفادة من عناصرها، تكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

يمكنك عمل حمام كريم للشعر قبل الاستحمام والأفضل عمل الحمام كريم من نفس هذا الخليط، ضعي كمية كبيرة من الخليط على الشعر قبل الاستحمام ثم احضري كيس بلاستيك أو الكيس الحراري، وضعيه على الشعر لمده نصف ساعة وبعد ذلك يغسل الشعر جيدا، ويستخدم هذا الخليط أيضا كريم شعر طبيعي، وفي وقت قصير من استخدام الوصفة سوف تحصلين على نتيجة فعالة وآمنة على شعرك وليس لها أي أضرار، حتى بعد التوقف عن استخدام الوصفة سوف يظل شعرك كما هو عليه في افضل حال