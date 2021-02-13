حضري كيكة الشوكولاتة اللذيذة غرقانة بصوص رهيب بطريقة اقتصادية ومفيش أسهل منها

يعتبر الكيك من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تناولها في وجبة الإفطار فترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضر كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة المكونات كأس من السكر.

كأس من اللبن الزبادي.

كأس من الزيت.

كأسين من الدقيق.

ثلاثة بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كأس من بودرة الكاكاو. خطوات تحضير صوص الشوكولاتة خطوات تحضير صوص الشوكولاتة يتم تحضير صوص الشوكولاتة بشكل سهل وسريع وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير صوص الشوكولاتة: أولاً يتم إحضار إناء ويتم رفعه على النار وبعد ذلك يتم وضع الكريمة فيه ونلاحظ بدأ غليان الكريمة من الأطراف. يتم خلط الشوكولاتة مع الكريمة لحين أن يتم الحصول على خليط ناعم ويتم تركه جانباً لحين أن يبرد الخليط. خطوات تحضير كيك الشوكولاتة بالصوص خطوات تحضير كيك الشوكولاتة بالصوص تتسم طريقة تحضير الكيك بأنها سهلة وسريعة ويتم تحضيرها بشكل سهل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك الشوكولاتة بالصوص: القيام بإحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلاً من السكر والزيت. يتم تشغيل الخلاط لحين أن يتم الحصول على قوام هش. يتم وضع كلاً من البيض والفانيليا واللبن الزبادي في الخلاط ويتم الخلط جيداً. بعد ذلك يتم نخل الدقيق ووضعه على الخليط بالإضافة للكاكاو البودرة مع البيكنج بودرة ويتم التقليب جيداً لحين أن يتم الحصول على خليط كريمي. يتم رشه بملعقة من الدقيق، ويتم وضع الخليط في القالب، ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة. يتم إدخال القالب في الفرن وتركه لمدة ساعة إلا ثلث لحين لحين أن يتم التأكد من الكيك أصبحت ناضجة تمام ويتم اختبار نضج الكيك باستخدام السكين ووضعها في الكيك. يتم إطفاء الفرن وترك الكيك لمدة ربع ساعة في الفرن. يتم إخراج الكيك من الفرن ويتم وضع صوص الشوكولاتة المحضر من قبل فوق ذلك الخليط. يتم تقطيع الكيك إلى قطع صغيرة الحجم وبعد ذلك يتم وضعها في طبق التقديم ويتم تناولها بجانب المشروب المفضل لديكم. أقوي صبغة طبيعية باللون البني الغامق لتعطيبة الشعر الابيض والشيب من أول استعمال في دقائق الوسوم

يعتبر الكيك من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويتم تناولها في وجبة الإفطار فترغب كل سيدة في التعرف على طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضر كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة طريقة عمل كيكة الشوكولاتة المكونات كأس من السكر.

كأس من اللبن الزبادي.

كأس من الزيت.

كأسين من الدقيق.

ثلاثة بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كأس من بودرة الكاكاو. خطوات تحضير صوص الشوكولاتة خطوات تحضير صوص الشوكولاتة يتم تحضير صوص الشوكولاتة بشكل سهل وسريع وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير صوص الشوكولاتة: أولاً يتم إحضار إناء ويتم رفعه على النار وبعد ذلك يتم وضع الكريمة فيه ونلاحظ بدأ غليان الكريمة من الأطراف. يتم خلط الشوكولاتة مع الكريمة لحين أن يتم الحصول على خليط ناعم ويتم تركه جانباً لحين أن يبرد الخليط. خطوات تحضير كيك الشوكولاتة بالصوص خطوات تحضير كيك الشوكولاتة بالصوص تتسم طريقة تحضير الكيك بأنها سهلة وسريعة ويتم تحضيرها بشكل سهل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك الشوكولاتة بالصوص: القيام بإحضار الخلاط الكهربائي ويتم وضع فيه كلاً من السكر والزيت. يتم تشغيل الخلاط لحين أن يتم الحصول على قوام هش. يتم وضع كلاً من البيض والفانيليا واللبن الزبادي في الخلاط ويتم الخلط جيداً. بعد ذلك يتم نخل الدقيق ووضعه على الخليط بالإضافة للكاكاو البودرة مع البيكنج بودرة ويتم التقليب جيداً لحين أن يتم الحصول على خليط كريمي. يتم رشه بملعقة من الدقيق، ويتم وضع الخليط في القالب، ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة. يتم إدخال القالب في الفرن وتركه لمدة ساعة إلا ثلث لحين لحين أن يتم التأكد من الكيك أصبحت ناضجة تمام ويتم اختبار نضج الكيك باستخدام السكين ووضعها في الكيك. يتم إطفاء الفرن وترك الكيك لمدة ربع ساعة في الفرن. يتم إخراج الكيك من الفرن ويتم وضع صوص الشوكولاتة المحضر من قبل فوق ذلك الخليط. يتم تقطيع الكيك إلى قطع صغيرة الحجم وبعد ذلك يتم وضعها في طبق التقديم ويتم تناولها بجانب المشروب المفضل لديكم. أقوي صبغة طبيعية باللون البني الغامق لتعطيبة الشعر الابيض والشيب من أول استعمال في دقائق

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