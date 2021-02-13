سر عمل بلح الشام المقرمش في البيت حضريه بأسهل طريقة وأروع طعم

بلح الشام يعتبر من أجمل أنواع الحلويات الشرقية، التي تملأ جميع المطابخ في دول العالم، خاصة المطابخ الشامية، والعراقية، لأنه يميز بمذاقه الشهي واللذيذ، ورائحته الشهية التي لا يوجد مثلها في باقي الحلويات، ويمكن تحضيره بكل سهولة داخل المنزل، لكن بعض السيدات لا يعرفون تحضير العجينة الخاصة به، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل عجينة بلح الشام. طريقة عمل عجينة بلح الشام المقرمش طريقة عمل عجينة بلح الشام المقرمش المكونات: كأس كبير من الدقيق.

كوب كبير من الماء.

ربع ملعقة كبيرة من السكر.

3 بيضات.

رشة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

¼ كأس كبير زيت ذرة.

زيت غزير للقلي. طريقة تحضير عجينة بلح الشام المقرمش امزجي الماء مع زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على درجة حرارة منخفضة. ضيفي الملح، ومقدار الدقيق إلى خليط الماء، ثم قومي بالتقليب المستمر للخليط. ضيفي باقي المكونات إلى الخليط السابق، ثم قلبيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس، اتركي الخليط جانبا، حتى يهدأ تماما. اسكبي الخليط بالكيس الخاص بالحلويات، ثم ضعي مقلاة كبيرة بها زيت القلي على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يسخن. قومي بتشكيل العجين على هيئة أصابع، ثم وزعيها بالزيت، ثم اتركيها حتى ينضج بلح الشام، ثم ضعيه بالقطر، حتى يصبح بلح الشام جاهز للتقديم. طريقة عمل عجينة بلح الشام بدون سكر طريقة تحضير عجينة بلح الشام المقرمشطريقة عمل عجينة بلح الشام بدون سكر المكونات: كأس كبير من الماء.

كوب كبير من الدقيق.

80 جرام من السمن.

5 بيضات.

2 ملعقة صغيرة من الفانيلا.

زيت غزير للقلي.

2 كوب كبير من القطر الجاهز. طريقة تحضير عجينة بلح الشام بدون سكر امزجي الماء ومقدار السكر في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة. ضيفي باقي المكونات ما عدا القطر إلى الخليط السابق، ثم اتركيه على نار متوسطة حتى يتكون خليط متجانس. قومي بتشكيل العجينة على هيئة أصابع، ثم ضعيها بالمقلاة بعد أن يسخن زيت القلي بها. اتركي عجينة بلح الشام حتى تنضج جيدا، ثم ضعي بلح الشام بالقطر، حتى يصبح جاهز للتقديم. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم لكل الدول العربية للفوز بجائزة 3.500.000$ أمريكي طريقة تحضير عجينة بلح الشام بدون سكر الوسوم

بلح الشام يعتبر من أجمل أنواع الحلويات الشرقية، التي تملأ جميع المطابخ في دول العالم، خاصة المطابخ الشامية، والعراقية، لأنه يميز بمذاقه الشهي واللذيذ، ورائحته الشهية التي لا يوجد مثلها في باقي الحلويات، ويمكن تحضيره بكل سهولة داخل المنزل، لكن بعض السيدات لا يعرفون تحضير العجينة الخاصة به، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل عجينة بلح الشام. طريقة عمل عجينة بلح الشام المقرمش طريقة عمل عجينة بلح الشام المقرمش المكونات: كأس كبير من الدقيق.

كوب كبير من الماء.

ربع ملعقة كبيرة من السكر.

3 بيضات.

رشة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

¼ كأس كبير زيت ذرة.

زيت غزير للقلي. طريقة تحضير عجينة بلح الشام المقرمش امزجي الماء مع زيت الذرة في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على درجة حرارة منخفضة. ضيفي الملح، ومقدار الدقيق إلى خليط الماء، ثم قومي بالتقليب المستمر للخليط. ضيفي باقي المكونات إلى الخليط السابق، ثم قلبيهم جيدا حتى يتكون خليط متجانس، اتركي الخليط جانبا، حتى يهدأ تماما. اسكبي الخليط بالكيس الخاص بالحلويات، ثم ضعي مقلاة كبيرة بها زيت القلي على نار متوسطة، ثم اتركيه حتى يسخن. قومي بتشكيل العجين على هيئة أصابع، ثم وزعيها بالزيت، ثم اتركيها حتى ينضج بلح الشام، ثم ضعيه بالقطر، حتى يصبح بلح الشام جاهز للتقديم. طريقة عمل عجينة بلح الشام بدون سكر طريقة تحضير عجينة بلح الشام المقرمشطريقة عمل عجينة بلح الشام بدون سكر المكونات: كأس كبير من الماء.

كوب كبير من الدقيق.

80 جرام من السمن.

5 بيضات.

2 ملعقة صغيرة من الفانيلا.

زيت غزير للقلي.

2 كوب كبير من القطر الجاهز. طريقة تحضير عجينة بلح الشام بدون سكر امزجي الماء ومقدار السكر في وعاء حراري، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة. ضيفي باقي المكونات ما عدا القطر إلى الخليط السابق، ثم اتركيه على نار متوسطة حتى يتكون خليط متجانس. قومي بتشكيل العجينة على هيئة أصابع، ثم ضعيها بالمقلاة بعد أن يسخن زيت القلي بها. اتركي عجينة بلح الشام حتى تنضج جيدا، ثم ضعي بلح الشام بالقطر، حتى يصبح جاهز للتقديم. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم لكل الدول العربية للفوز بجائزة 3.500.000$ أمريكي طريقة تحضير عجينة بلح الشام بدون سكر

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