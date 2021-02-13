بلح الشام بدقيق السميد حضريها بأبسط المكونات الطعم لذيذ ومقرمش

يعد بلح الشام من أكثر أنواع الحلوى التي يعشقها الكثيرين فهي من الحلويات الهشة واللذيذة والتي يتم تحضيرها بشكل سريع فهي من المأكولات الخفيفة على المعدة والغير مكلفة أثناء التحضير، فبدلاً من أن يتم شرائها من الخارج إليكم في هذا المقال طريقة تحضير بلح الشام بالسميد في المنزل. مقادير تحضير بلح الشام بالسميد: كأسان ونصف من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من السميد.

ثلاثة حبات من البيض.

ربع كأس من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر ولكن ليس من الضروري إضافتها.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

زيت للقلي. طريقة تحضير بلح الشام بدقيق السميد بالخطوات: يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه المياه وبعد ذلك يتم رفعه على النار هادئة مع إضافة رشة من الملح مع كمية من الزيت وتركه على النار لحين أن يغلي. القيام بنخل الدقيق جيداً وبعد ذلك يتم وضعه على المياه المغلي بصورة تدريجية لحين أن تنتهي كمية الدقيق بصورة نهائية وبعد ذلك يتم إحضار ملعقة من الخشب ويتم تقليب المكونات جيداً لحين أن تصبح العجينة متماسكة. يتم رفع الإناء من على النار وتركها لحين أن تبرد بصورة نهائية. بعد ذلك يتم إضافة البيض واحدة تلو الأخرى وبعد ذلك يتم وضع الفانيليا ويتم العجن جيداً لحين أن تصبح العجينة متماسكة وفي حالة إذا كانت العجينة طرية سيتم وضع بيضة أخرى. يتم وضع السميد والنشا والقيام بعجنها لمدة عشرة دقائق. يتم وضع العجينة في كيس الحلواني ويتم تشكيلها في قمع البسكويت. يتم تقطيعها باستخدام المقص أو باليد المبللة بالزيت. يتم قلي العجينة في الزيت البارد لحين أن تنضج العجينة وتصبح هشة ومقرمشة ولونها مائل إلى اللون الذهبي. يتم بعد ذلك نقل بلح الشام إلى الشربات البارد ويتم تناولها وبالهناء على الجميع. شروط التسجيل في حافز 1442 | حافز صعوبة البحث عن عمل مقادير تحضير بلح الشام بالسميد:طريقة تحضير بلح الشام بدقيق السميد بالخطوات: الوسوم

يعد بلح الشام من أكثر أنواع الحلوى التي يعشقها الكثيرين فهي من الحلويات الهشة واللذيذة والتي يتم تحضيرها بشكل سريع فهي من المأكولات الخفيفة على المعدة والغير مكلفة أثناء التحضير، فبدلاً من أن يتم شرائها من الخارج إليكم في هذا المقال طريقة تحضير بلح الشام بالسميد في المنزل. مقادير تحضير بلح الشام بالسميد: كأسان ونصف من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من السميد.

ثلاثة حبات من البيض.

ربع كأس من الزيت.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر ولكن ليس من الضروري إضافتها.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة من الفانيليا.

زيت للقلي. طريقة تحضير بلح الشام بدقيق السميد بالخطوات: يتم إحضار إناء ويتم وضع فيه المياه وبعد ذلك يتم رفعه على النار هادئة مع إضافة رشة من الملح مع كمية من الزيت وتركه على النار لحين أن يغلي. القيام بنخل الدقيق جيداً وبعد ذلك يتم وضعه على المياه المغلي بصورة تدريجية لحين أن تنتهي كمية الدقيق بصورة نهائية وبعد ذلك يتم إحضار ملعقة من الخشب ويتم تقليب المكونات جيداً لحين أن تصبح العجينة متماسكة. يتم رفع الإناء من على النار وتركها لحين أن تبرد بصورة نهائية. بعد ذلك يتم إضافة البيض واحدة تلو الأخرى وبعد ذلك يتم وضع الفانيليا ويتم العجن جيداً لحين أن تصبح العجينة متماسكة وفي حالة إذا كانت العجينة طرية سيتم وضع بيضة أخرى. يتم وضع السميد والنشا والقيام بعجنها لمدة عشرة دقائق. يتم وضع العجينة في كيس الحلواني ويتم تشكيلها في قمع البسكويت. يتم تقطيعها باستخدام المقص أو باليد المبللة بالزيت. يتم قلي العجينة في الزيت البارد لحين أن تنضج العجينة وتصبح هشة ومقرمشة ولونها مائل إلى اللون الذهبي. يتم بعد ذلك نقل بلح الشام إلى الشربات البارد ويتم تناولها وبالهناء على الجميع. شروط التسجيل في حافز 1442 | حافز صعوبة البحث عن عمل مقادير تحضير بلح الشام بالسميد:طريقة تحضير بلح الشام بدقيق السميد بالخطوات:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلح الشام بدقيق السميد حضريها بأبسط المكونات الطعم لذيذ ومقرمش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.