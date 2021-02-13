مشروبات التخسيس السحرية للوصول للوزن المثالي لسالي فؤاد ، يحلم الجميع بالوصول للوزن المثالي والحصول على القوام المناسب، من خلال اتباع نظام غذائي سليم ومتوازن، يؤثر على الوزن واللياقة بشكل ايجابي، وخاصة الفتيات فالكثير منهن يتبعن أنظمة غذائية وطرق مختلفة لأنظمة الريجيم مثل ريجيم اللقيمات وهناك أيضًا الريجيم النباتي للحصول على المظهر والوزن المثالي، والكثير منهن اتبع النظام الغذائي لخبيرة التغذية سالي فؤاد خاصة بعد فقدانها 26 كيلو في 6 أشهر، فقد قدمت خبيرة التغذية سالي فؤاد عشرة نصائح للتخلص من الدهون المتراكمة بالجسم.

فالوصول للوزن المثالي ليس بالمهمة المعقدة بل يحتاج إلى عزيمة وإرادة وصبر، فالوزن الزائد بات خطرًا داهمًا يهدد صحة الفرد ويصيبه بالعديد من الأمراض، كارتفاع ضغط الدم والسكري والجلطات و الكوليسترول والدهون الثلاثية … وغيرها من الأمراض التي تهدد الصحة.

مشروبات التخسيس السحرية للوصول للوزن المثالي لسالي فؤاد

حددت خبيرة التغذية سالي فؤاد عدة مشروبات سحرية تساعدك على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم والحصول على الوزن المثالي، تجنبًا من خطر السمنة الذي يؤثر على صحة جسمك.

العسل والليمون الحارق للدهون

يفضل تناوله في بداية اليوم عقب الاستيقاظ من النوم، لأنه يساعد على تنقية الجسم من السموم ويزيد من معدل الحرق طوال اليوم.

مشروب الخضراوات

يساعد على التخلص من دهون البطن وتفتيح وتغذية البشرة.

مكونات مشروب الخضراوات

خيار

كزبرة

بقدونس

عصيرليمونة

كرفس

ماء

الطريقة

نقوم بتقطيع كافة الخضراوات ونضربها في الخلاط مع خلطها جيدًا وينصح بتناوله على مدار اليوم.

مشروب خل التفاح

يحتوي على الألياف التي تمنحك الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالي سرعة حرق الدهون.

مكوناته

خل تفاح

شرائح تفاح

لتر ماء

الطريقة

من خلال وضع ملعقة صغيرة من خل التفاح مع لتر ماء مضاف إليها شرائح التفاح ويتم تناوله مباشرة يوميًّا.

مشروب النعناع بالبرتقال

يساعد على حرق الدهون الزائدة بالجسم بطريقة سريعة

المكونات

شرائح ليمون

أوراق نعناع

شرائح برتقال

شرائح خيار

ماء

الطريقة

ويكون من خلال وضع شرائح الليمون وأوراق النعناع والخيار والبرتقال في الماء مع عصر القليل من عصير البرتقال وتناول المشروب على مدار اليوم.

مشروب الشاى الأخضر مع الزنجبيل والقرفة ( المشروب السحري )

يقدم هذا المشروب نتيجة فعالة جدًا في القضاء على دهون الجسم وخاصة دهون البطن ويساعد على زيادة معدل الحرق.

المكونات

ملعقة من الشاى الأخضر

ملعقة خل تفاح

ملعقة قرفة

ملعقة عصير ليمون

ملعقة من الزنجبيل المبشور

نصف لتر ماء بارد

نصف لتر ما مغلي

10 نقط فيتامين C

الطريقة

وضع القرفة والشاى الأخضر والزنجبيل في إناء وإضافة الماء المغلي ويتم تغطيته لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك إضافة الماء البارد ووضع عصير الليمون وفيتامين سى وخل التفاح ويُفضل تناوله قبل الأكل بربع ساعة.

العشر نصائح لسالي فؤاد

وقد قدمت خبيرة التغذية سالي فؤاد عشر نصائح للوصول للوزن المثالي، خاصة بعد فقدانها 26 كيلو خلال 6 أشهر، مما جعلها مثل أعلى للكثيرين، ومن خلال مقالنا سنتحدث عن العشر نصائح ومثال لنظام غذائي يساعدك على حرق دهون الجسم المتراكمة وخاصة دهون البطن والأرداف.

عدم تناول النشويات والسكريات والفاكهة بعد المغرب لأن أجسامنا لاتحرقها بل تحولها لدهون. تقسيم الوجبات على مدار اليوم بحيث لا تتعدى 200 سعر حراري للحفاظ على مستوى الحرق ومعدل السكر في الدم. تقليل السكر والدقيق الأبيض والمشروبات المضاف إليها السكر قدر المستطاع. شرب الماء بكثرة على مدار اليوم لزيادة معدل الحرق، وشرب كوب ماء بعصرة ليمونة بعد كل وجبة بنصف ساعة يزيد من معدل حرق الدهون في الجسم. تناول البروتينات على مدار اليوم ليساعدك على الشعور بالشبع المستمر ورفع معدل الحرق. تناول السلطة والشوربة قبل الوجبة الرئيسية، لتساعدك على الشعور بالشبع السريع. عمل فحص الغدة الدرقية قبل البدء في النظام الغذائي. تجنب الدهون المضرة ( الدهون الحيوانية )، وتناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون والصويا والمكسرات والسالمون والماكريل. تناول الزبادى قبل النوم مع إضافة عصر ليمونة لرفع معدل الحرق أثناء النوم. تخصيص يوم واحد نكثر فيه من شرب السوائل وتقليل كمية الأكل لزيادة معدل الحرق وعدم تخزين الدهون في الجسم.

ريجيم سالي فؤاد للتخسيس

نقدم لكم مثال ليوم كامل من النظام الغذائي لخبيرة التغذية سالي فؤاد

الإفطار بيض أو جبن لايت أو فول مع السلطة أو زبادي بالشوفان أو جبن قريش أو سلطة تونة + ربع رغيف الغداء شوربة + سلطة + أى نوع من المشويات أو البقوليات دون دسم العشاء خضار سوتيه أو منتجات ألبان قليلة الدسم مع خيار مقشر قبل النوم زبادي مع عصرة ليمونة أو شوفان أو بذر كتان أو قرفة حسب الرغبة.

شد عضلات البطن باستمرار.

الحرص على تناول مشروب الديتوكس باستمرار لرفع معدل الحرق.

المداومة على تناول الشاى الأخضر مع عصرة ليمون بعد كل وجبة بنصف ساعة يوميًّا.

عدم شرب الماء أثناء الأكل نهائيًّا لأنه يسبب الانتفاخ.

عمل التمارين الرياضية الخاصة بدهون البطن.

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نصائح سالي فؤاد للقضاء على دهون البطن