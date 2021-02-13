طريقة عمل مخلل الزيتون الأخضر والأسود اللذيذ في المنزل بخلطة سرية

مخلل الزيتون الأخضر والأسود، من المخللات التي يحبها الكثير من الناس وله أنواع مختلفة مع الطعام وهي تعتبر مِن الأطباق التي تعمل على فتح الشهية مع الوجبات الدسمة، ويتميز الزيتون بطعم لذيذ جداً، وهناك نوعين من مخلل الزيتون منها الزيتون الأسود والزيتون الأخضر، ويختلف طعم الزيتون عن بعضه، ولكن يأخذ وقت عندما يصبح جاهزة لتناوله، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير مخلل الزيتون الأخضر والأسود.

مكونات عمل مخلل الزيتون الأخضر

يحتوي مخلل الزيتون الأخضر على بعض المكونات وهي كالتالي:-

كيلو من الزيتون أخضر.

نصف كوب من الملح.

3 حبات من الفلفل الأخضر.

ليمون.

3 أكواب أو أكثر من الماء.

برطمان للتخزين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مخلل الزيتون الأخضر وهي كالاتي:-

نقوم بغسل الزيتون جيداً كي ننظفه مِن المبيدات والسموم الغبار والأتربة الموجودة به. نعمل شقوق في حبات الزيتون باستخدام السكين الرفيعة، وإذا كنتي تريدي تخزين الزيتون لمدة سنة فلا داعي لعمل الشقوق. يفضل عند عمل المخلل نقوم بنقع الزيتون في ماء وتغير الماء عنه كل فترة. نقوم بتقدير كمية الملح المطلوبة للتخليل ثم نقوم بغسل الليمون، والفلفل الأخضر، ونقطعهم إلى أرباع. تحضير برطمان لحفظ المخلل، ثم نضيف بعض قطع الليمون، والفلفل الأخضر في الأسفل، ثم نضع الزيتون وبعدها نضيف قطع ليمون وفلفل أخضر أيضاً وثم الزيتون حتي يمتلئ البرطمان، ويجب أن تكون آخر طبقة هي الليمون والفلفل الأخضر. ثم نضيف الماء والملح الذي أعددناه مسبقاً بداخل البرطمان بعد الانتهاء من التعبئة إلى أن يغطي الماء المكونات. نقوم بعد ذلك بإغلاق البرطمان جيداً ونضعه في مكان بعيداً عن أشعة الشمس. يمكن تناول الزيتون الأخضر بعد شهر اذا عملت به شقوق، أما إذا لم تقومي بعمل شقوق فسوف يحتاج لعدة أشهر كي يتخلل.

مكونات عمل مخلل الزيتون الأسود

هناك بعض المكونات لعمل مخلل الزيتون الأسود وهي كالاتي:-

كيلو من الزيتون الأسود.

نصف كوب من الملح.

فلفل أحمر.

زيت زيتون.

برطمان لتخزين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مخلل الزيتون الأسود وهي كالتالي:-

نقوم بغسل الزيتون جيداً وننظفه بالماء الفاتر. نقوم بعمل شقوق في حبة الزيتون باستخدام السكين الرفيع لكي يتخلل بسرعة. نحضر إناء ونضع به الماء ونضعه على النار وبعد أن يغلي الماء نبعده من على النار ونضيف حبات الزيتون الأسود. نتركه حتى يبرد الماء وثم بعد ذلك نخرجه مِن الماء ونقوم بوضعها في مصفاة. نقوم بإضافة الملح إلى الزيتون ونقلبه كل يوم على مدار ثلاثة أيام حتى يختفي الطعم المر مِن الزيتون. تحضير إناء آخر ونضع به ماء ونضعه على النار حتى يغلى ونبعده من على النار ونضع الزيتون به مرة أخرى، حتى نتخلص من الملح الذي وضعناه على الزيتون طيلة الثلاثة أيام. نقوم بإخراج الزيتون من الماء ونضعه في وعاء. نقوم بتقسيم الليمون وتحضير البرطمان ونقوم بوضع الليمون والزيتون بداخل البرطمان ونضيف الملح والفلفل الأحمر وزيت الزيتون أيضاً حتى يمتلئ البرطمان ونغلقه جيداً. نقوم برج البرطمان جيداً حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض لتصل لجميع حبات الزيتون. نقوم بوضع البرطمان في مكان بعيداً عن أشعة الشمس ونتركه لمدة أسبوع وبعدها يصبح جاهزاً للتقديم بالهنا والشفا.