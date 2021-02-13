طريقة عمل كفتة الصلصة الشهية ببهارات سرية في المنزل

طبق كفتة الصلصة ، من الأطباق اللذيذة التي يقبل عليها الناس، فهي وجبة خفيفة ولذيذة الطعم تحمل كل العناصر الغذائية اللازمة للجسم، تعتمد الكفتة دائماً في تحضيرها على البهارات فهي مكونها الأساسي، تعطي البهارات مذاق طيب ولذيذ تجعل الكثير من الناس يتناولها بكثرة، وسوف نقدم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كفتة الصلصة بمكونات وبهارات، تجعلها من أطيب الأكلات التي يمكن تقديمها على الموائد في المناسبات والعزومات.

مكونات كفتة الصلصة الشهية

تحتوي الكفتة على مكونات وبهارات تزيد من حلاوة طعمها وهى كما يلي:-

كيلو لحمة مفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. ملعقة من الثوم المفروم. طبق صغير من البقدونس المفروم. طبق صغير من الكزبرة المطحونة. قرن من الفلفل الأخضر الرومي المفروم. ملعقة من الملح. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من بهارات اللحمة والتي تعتبر من أسرار نجاحها. شطة حسب الرغبة. ملعقتين من البقسماط الناعم. ثلاث أكواب من عصير الطماطم. بصلة كبيرة لعمل الصلصة. زيت للقلي. 2 كوب من مرقة اللحمة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كفتة الصلصة الشهية بخطوات بسيطة وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار بولة كبيرة وندهنها بقليل من الزيت، ثم نضع اللحمة المفرومة، والبصل المفروم، والبقدونس، والكزبرة المفرومة، والثوم، والملح، والفلفل، والبهارات، ونعجن كل المكونات مع بعضها حتى تصبح الكفتة عجينة متماسكة ثم نغطيها بكيس من البلاستيك وندخلها الثلاجة حتى تتماسك.

بعد مرور ساعة على وضعها في الثلاجة نخرجها، ثم نحضر صينية واسعة ونقوم بعمل كرات من اللحمة متوسطة الحجم، ونتركها على الصينية حتى تجف.

نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضيف كمية من الزيت تكون مناسبة لقلي الكفتة ونتركها حتى تسخن.

نقوم بوضع كرات الكفتة في الزيت، ونتركها حتى تتحمر ثم نخرجها من الزيت ونتركها جانباً.

طريقة عمل صلصة الكفتة

يتم تحضير الصلصة بخطوات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار حلة متوسطة الحجم ونضعها على النار، ثم نضع ثلاث ملاعق من الزيت، ونضيف البصل المقطع ونقلبه حتى يتحمر لونه ويصبح ذهبي. نقوم بإضافة عصير الطماطم ونضع ربع ملعقة من الثوم المفروم، ثم نضيف الفلفل والملح وربع ملعقة من الشطة الحمراء، ونتركها على النار حتى تتسبك تماماً. بعد ذلك نقوم بوضع كوب من المرقة على الصلصة ونتركها حتى تغلي، ثم نضيف كرات اللحم في الصلصة ونتركها لمدة 5 دقائق ثم نرفها من على النار. نقوم بإحضار طاجن كبير ونضع فيه كفتة الصلصة، وندخله الفرن على درجة حرارة عالية ونتركه حتى يتحمر الوجه. نخرج الكفتة من الفرن ونقدمها بجانب الأرز المعمر وبالهناء والشفاء.