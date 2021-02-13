الكريم الخارق للعرايس والبنوتات تفتيح فوري في 3 أيام تبييض وتنعيم وشد البشرة

الكريم الخارق للعرايس والبنوتات تفتيح فوري في 3 أيام من الأمور لهامة التي لا يدركها العديد من الأشخاص تطبيق الكريم الليلي قبل الذهاب للنوم، حيث يوجد الكثير من الكريمات التي ينصح بها بتطبيقها قبل النوم لتعزيز ترطيب البشرة وتفتيح المناطق الداكنة بالجسم أثناء النوم وتملك ماركات عالمية، ولكنها تحتوي على مواد فعالة تؤذي البشرة على المدى البعيد، فما بالك أن تقومي بتصنيع كريم من مكونات بسيطة من منزلك تمنحك أفضل النتائج، ويساعد على إصلاح خلايا الجلد التالف وتجدده خلال النوم، ويساعد على ترطيب البشرة الجافة عند النوم، يقضي على الخطوط الرفيعة ويشد البشرة ويقلل من ظهور علامات التقدم بالعمر، ونحن اليوم سوف نجعلك احترافية في صنع الكريم الليلي للعناية بالبشرة وتفتيحها.

الكريم الخارق للعرايس كريم منزلي لتفتيح البشرة الكريم الخارق للعرايس كريم منزلي لتفتيح البشرة إليكم الآن أفضل الكريمات المنزلية بمكونات بسيطة وبنتائج فعالة وهي: كريم ماء الورد وزيت اللوز: في إناء زجاجي نقوم بوضع ملعقة من ماء الورد ويضاف له نصف ملعقة من زيت اللوز، وملعقة من زيت جوز الهند دون إذابة وتقلب المكونات معاً حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بتنظيف البشرة بالغسول المناسب لها وتجفف.

نقوم بتطبيق طبقة من الكريم على البشرة والمناطق الداكنة بالجسم مع التدليك برفق لمدة دقيقة.

يترك الكريم على البشرة طوال الليل وتشطف بالصباح.

بإمكانك الاحتفاظ به في الثلاجة ويستخدم بشكل يومي لمدة لا تقل عن أسبوع. كريم الجلسرين: نقوم بتسخين كمية من زيت جوز الهند ويضاف لها زيت اللوز وتخلط المكونات معاً ثم نرفع الخليط من على النار.

يضاف للخليط جلسرين والقليل من ماء الورد تقلب المكونات سوياً.

نضع الكريم في عبوة نظيفة وجافة وتوضع بمكان بارد.

يطبق الكريم على الجسم والبشرة والمناطق الداكنة ويترك طوال الليل ويغسل بصباح اليوم التالي ويجب الانتظام على تطبيقه بشكل يومي لمدة أسبوع كامل وسوف تحصلين على أفضل النتائج. طريقة تسجيل الزائر في تطبيق توكلنا كريم ماء الورد وزيت اللوز:كريم الجلسرين: الوسوم

الكريم الخارق للعرايس والبنوتات تفتيح فوري في 3 أيام من الأمور لهامة التي لا يدركها العديد من الأشخاص تطبيق الكريم الليلي قبل الذهاب للنوم، حيث يوجد الكثير من الكريمات التي ينصح بها بتطبيقها قبل النوم لتعزيز ترطيب البشرة وتفتيح المناطق الداكنة بالجسم أثناء النوم وتملك ماركات عالمية، ولكنها تحتوي على مواد فعالة تؤذي البشرة على المدى البعيد، فما بالك أن تقومي بتصنيع كريم من مكونات بسيطة من منزلك تمنحك أفضل النتائج، ويساعد على إصلاح خلايا الجلد التالف وتجدده خلال النوم، ويساعد على ترطيب البشرة الجافة عند النوم، يقضي على الخطوط الرفيعة ويشد البشرة ويقلل من ظهور علامات التقدم بالعمر، ونحن اليوم سوف نجعلك احترافية في صنع الكريم الليلي للعناية بالبشرة وتفتيحها.

الكريم الخارق للعرايس كريم منزلي لتفتيح البشرة الكريم الخارق للعرايس كريم منزلي لتفتيح البشرة إليكم الآن أفضل الكريمات المنزلية بمكونات بسيطة وبنتائج فعالة وهي: كريم ماء الورد وزيت اللوز: في إناء زجاجي نقوم بوضع ملعقة من ماء الورد ويضاف له نصف ملعقة من زيت اللوز، وملعقة من زيت جوز الهند دون إذابة وتقلب المكونات معاً حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بتنظيف البشرة بالغسول المناسب لها وتجفف.

نقوم بتطبيق طبقة من الكريم على البشرة والمناطق الداكنة بالجسم مع التدليك برفق لمدة دقيقة.

يترك الكريم على البشرة طوال الليل وتشطف بالصباح.

بإمكانك الاحتفاظ به في الثلاجة ويستخدم بشكل يومي لمدة لا تقل عن أسبوع. كريم الجلسرين: نقوم بتسخين كمية من زيت جوز الهند ويضاف لها زيت اللوز وتخلط المكونات معاً ثم نرفع الخليط من على النار.

يضاف للخليط جلسرين والقليل من ماء الورد تقلب المكونات سوياً.

نضع الكريم في عبوة نظيفة وجافة وتوضع بمكان بارد.

يطبق الكريم على الجسم والبشرة والمناطق الداكنة ويترك طوال الليل ويغسل بصباح اليوم التالي ويجب الانتظام على تطبيقه بشكل يومي لمدة أسبوع كامل وسوف تحصلين على أفضل النتائج. طريقة تسجيل الزائر في تطبيق توكلنا كريم ماء الورد وزيت اللوز:كريم الجلسرين:

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