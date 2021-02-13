أسهل طريقه لعمل الزلابية المقرمشه في البيت وأسرار نجاحها

تهتم كثير من السيدات في البيوت بالبحث عن طريقة عمل الزلابية المقرمشة أو ما يطلق عليها لقمة القاضي، حيث يحبها الكبار والصغار، وتعتبر من الحلويات الرائعة في مصر والوطن العربي، حيث يطلقون عليها العوامة، والعديد من السيدات يحرصن علي عمل الزلابية في البيت ولكن في بعض الأحيان لا تكون كما تبغي، ولا تكون مقرمشة وهناك العديد من الأشياء التي تجعل لقمة القاضي ناجحة، جدير بالذكر أن لقمة القاضى قد دخلت مصر مع قدوم اليونانيين وكذلك الأتراك، وكان يتم تحضيرها على شواطئ إسكندرية، وتشتهر بعض الأسر اليونانية بعمل لقمة القاضي أو الزلابيا، وهي تنتمي لفصيلة “الدونات”، ومن أسرار نجاح الزلابيه هو أن يكون العجين مختمر، وأن تكون هناط سرعة تقطيع العجين وإلقاء الكرات فى زيت ساخن جدا. مكونات الزلابية مكونات الزلابية سوف نوضح لكم المقادير المناسبة لعمل لقمة القاضي في البيت نحضر 2 كوب من الدقيق.

بالإضافة إلي ملعقتين سكر.

ذرة ملح.

خميرة فورية

نستخدم ماء دافئ

نحتاج زيت للقلي.

شربات نضعه علي الزلابية طريقة تحضير الزلابية طريقة تحضير الزلابية سوف نوضح بالخطوات الطريقة التي يتم بها تحضير لقمة القاضي أو الزلابية وهي كالآتي في البداية نضع الخميرة في بعض الماء الدافىء ونضيف لها الخميرة ونتركها خمس دقائق حتي تعمل فقاقيع وبذلك يكون قد حدث تفاعل نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الدقيق ثم نضيف فيه الخميرة التي كان فيها سكر،ونضع ملح ثم نقوم بخلطهم معاً وبعد ذلك نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة تكون رخوة. بعد ذلك نترك العجينة حتي تختمر وذلك بعد وضعها في مكان دافئ في حوالي مدة ساعة وسنلاحظ أن العجين قد تضاعف حجمها. بعد ذلك نبدأ في تسوية الزلابية من خلال أخذ العجينة ثم نقوم بتقطيعها إلي كرات صغيرة ثم نضعها في زيت ساخن وبعد أن تم تسويتها نقوم بوضعها في شربات الحلويات ويكون الشربات عبارة عن ضع 2 كوب من السكر ونضيف له كوب من الماء على النار ونقلبهم جيداً، ويضاف له ونضيف له فانيليا وعصير الليمون، ونتركها علي النار حتي يصبح أكثر ثقلاً ومناسب للقمة القاضي. بدائل منزلية جاهزة بدلًا من كريمة الطبخ الوسوم

تهتم كثير من السيدات في البيوت بالبحث عن طريقة عمل الزلابية المقرمشة أو ما يطلق عليها لقمة القاضي، حيث يحبها الكبار والصغار، وتعتبر من الحلويات الرائعة في مصر والوطن العربي، حيث يطلقون عليها العوامة، والعديد من السيدات يحرصن علي عمل الزلابية في البيت ولكن في بعض الأحيان لا تكون كما تبغي، ولا تكون مقرمشة وهناك العديد من الأشياء التي تجعل لقمة القاضي ناجحة، جدير بالذكر أن لقمة القاضى قد دخلت مصر مع قدوم اليونانيين وكذلك الأتراك، وكان يتم تحضيرها على شواطئ إسكندرية، وتشتهر بعض الأسر اليونانية بعمل لقمة القاضي أو الزلابيا، وهي تنتمي لفصيلة “الدونات”، ومن أسرار نجاح الزلابيه هو أن يكون العجين مختمر، وأن تكون هناط سرعة تقطيع العجين وإلقاء الكرات فى زيت ساخن جدا. مكونات الزلابية مكونات الزلابية سوف نوضح لكم المقادير المناسبة لعمل لقمة القاضي في البيت نحضر 2 كوب من الدقيق.

بالإضافة إلي ملعقتين سكر.

ذرة ملح.

خميرة فورية

نستخدم ماء دافئ

نحتاج زيت للقلي.

شربات نضعه علي الزلابية طريقة تحضير الزلابية طريقة تحضير الزلابية سوف نوضح بالخطوات الطريقة التي يتم بها تحضير لقمة القاضي أو الزلابية وهي كالآتي في البداية نضع الخميرة في بعض الماء الدافىء ونضيف لها الخميرة ونتركها خمس دقائق حتي تعمل فقاقيع وبذلك يكون قد حدث تفاعل نقوم بإحضار إناء ونضع فيه الدقيق ثم نضيف فيه الخميرة التي كان فيها سكر،ونضع ملح ثم نقوم بخلطهم معاً وبعد ذلك نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة تكون رخوة. بعد ذلك نترك العجينة حتي تختمر وذلك بعد وضعها في مكان دافئ في حوالي مدة ساعة وسنلاحظ أن العجين قد تضاعف حجمها. بعد ذلك نبدأ في تسوية الزلابية من خلال أخذ العجينة ثم نقوم بتقطيعها إلي كرات صغيرة ثم نضعها في زيت ساخن وبعد أن تم تسويتها نقوم بوضعها في شربات الحلويات ويكون الشربات عبارة عن ضع 2 كوب من السكر ونضيف له كوب من الماء على النار ونقلبهم جيداً، ويضاف له ونضيف له فانيليا وعصير الليمون، ونتركها علي النار حتي يصبح أكثر ثقلاً ومناسب للقمة القاضي. بدائل منزلية جاهزة بدلًا من كريمة الطبخ

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