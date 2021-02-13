كفتة الحاتي بكل أسرارها في المنزل خطوة بخطوة

يعتبر المطبخ من المنافذ الوحيدة التي تستخرج فيها الأمهات والفتيات المقبلين على الزواج قدرتهم الإبداعية في تحضير الطعام ومحاولة اختراع طرق حديثة وليست تقليدية جديدة وذلك بإدخال مكونات جديدة للوجبة لتصبح أكثر لذة ومن الوجبات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص هي كفتة الحاتي التي تعتبر من أشهى أنواع الكفتة وتتميز بكثرة التوابل والبهارات التي تضيف لها مذاق شهي ونقدم لكم اليوم طريقة التحضير من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كفتة الحاتي

تكثر محلات ومطاعم الكفتة في جميع الشوارع المصرية والتي تتكون من المكون الأساسي اللحم المفروم الذي يدخل مع مكونات أخرى مثل البهارات ليضيف إليها مذاق لذيذ شهي يُقبل عليه الجميع خاصة بين الشباب، ويتم تناولها بالخبز بجانب السلطة مقبلات الطعام وتقوم الأمهات وربات المنزل بتحضير الكفتة بطرق مختلفة وكثيرة حتى أنه يكاد يكون لكل بيت طريقة خاصة به ولكن يريد البعض معرفة كيفية تحضير كفتة الحاتي والتي تختلف عن الكفتة العادية التقليدية وتتميز برائحة وطعم شهي ويتم تحضيرها على الفحم وبسبب كثرة عمليات البحث بشأن كيفية تحضير كفتة الحاتي نقوم بنقل الطريقة من خلال السطور التالية.

مكونات كفتة الحاتي:

مقدار 500 جرام من اللحم المفروم أو حسب عدد الأسرة.

واحدة من ثمرة الطماطم وأخري من ثمرة البصل.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

قطع صغيرة من الفحم.

إضافة بهارات من الفلفل الأسود والملح.

ملعقة من بهارات السبع ويتم تحضيرها من العطار.

ملعقتين من الخل.

نضيف بعض من المكونات مثل اللحم المفروم والخل والبقسماط المطحون ونقلبهم جيداً بحيث يصبح البقسماط جزء لا يتجزأ من اللحم. ثم إضافة البهارات من الفلفل الأسود والملح والسبع بهارات ونقلبهم معاً. ونقوم بتغطية اللحم والمكونات بغطاء بلاستيكي. ثم نضعها في الثلاجة مدة تجهيز البصل، ونبدأ بفرم كلاً من البصلة والطماطم. ثم نحضر اللحمة مرة أخري ونقلبها بالبصل والطماطم المفرومة. ثم نحضر صينية للفرن ونقوم بتحضير أصابع من الكفتة حتى تنفذ كمية اللحمة ونضعها على الفرن حتى النضج على درجة حرارة 180 درجة. ونضع قطعة الفحم بداخل الصينية حتى تأخذ نكهة الفحم بعد ذلك نجد أنها قد تمت عملية الطهي. وأصبحت جاهزة للتناول يتم وضعها في طبق خارجي مع رشة من البقدونس فوق الكفتة.

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طريقة التحضير