خلطة مغربية مذهلة لتبييض الجسم بالكامل ضعيها لمدة دقائق قبل الاستحمام نتيجة ستبهرك

وصفات طبيعية لتبييض الجسم، ترطيب وتفتيح الجسم حلم كل فتاة، فالكثير من الفتيات ما يعانون من إسمرار الجسم المناطق الحساسة، ولأننا نهتم بجمالك سيدتي، سنضع لكي أفضل الوصفات التي تم تجربتها والتي أعطت أفضل نتائج في التفتيح، ستساعدك على التخلص من الاسمرار، وتمنحك بياضا طبيعيا.

وصفة لتبييض الجسم من اول استعمال

سنقدم لكي مكونات طبيعي لتحصلي على خليط التفتيح الطبيعي، الذي يعطي الجسم تفتيح مثاليا وجميلا.

اخلطي 3 ملاعق من زيت جونسون الخاص بالأطفال، ضيفي على زيت جونسون 3 ملاعق بودرة جونسون أطفال، اعصري نصف ليمونة على الخليط، واخلطي جيدا.

يتم سكب زجاجة جلسرين على الخليط ويقلب مرة أخرى، ثم ضعي الخليط في علبة فارغة، واحفظه داخل الثلاجة.

قومي بدهن جسمك من الخلطة يوميا، ويفضل أن يدهن في الليل، إلى أن يترك حتى الصباح ويشطف جيدا.

تبيض الجسم في يوم مع خلطة الشوفان والطماطم

من المعروف أن الطماطم من الخضراوات التي تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، ولها خصائص أيضا مضادة للحساسية، ولذا فإنها تساعد على تفتيح الجسم بشكل ملحوظ، كما أن الشوفان من العناصر التي تلطف البشرة بشكل كبير.

وصفات لتفتيح الجسم للعرايس

طريقة صنع خليط الشوفان والطماطم:

نأتى بملعقتين من الطماطم المطحونة، تضاف ملعقة من الزبادي، وتضاف ملعقة من الشوفان.

خلط المكونات جيدا حتى تصير عبارة عن معجون، تفرد الخلطة على الجسم بالكامل، وتترك لمدة عشرون دقيقة، يتم فرك الخلطة من الجسم، ثم يتم أخذ حمام ساخن.

مع المداومة على الوصفة مرتان في الأسبوع لفترة من الزمن، ستحصل سيدني على النتيجة المطلوبة في تفتيح الجسم.

الدقيق وماء الورد لتفتيح الجسم:

يمكن الاستفادة من وصفة الدقيق وماء الورد، في الحصول على بياض ناصع للجسم بالكامل.

اخلطي سيدتي، عدد ملعقتان كبيرا أن من الدقيق، ثم ضيفي مقدار نصف كوب من ماء الورد الأصلي، قلبي الخليط واتركي الوصفة على جسمك إلى حوالي نصف ساعة ثم افركي الخليط من الجسم، ثم قومي بأخذ حمام ساخن.

يمكن متابعة عمل الوصفة مرة أو مرتان كل أسبوع وذلك ليتم الاستفادة بالوصف في تفتيح الجسم.